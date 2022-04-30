Об этом сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик в ходе дискуссии Центра экономической стратегии. Над проектом по переносу ЦОД работали в течение 45 дней.

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Сульжик отметил, что сегодня "ПриватБанк" полностью работает из Европы, добавив, что в начале марта Нацбанк разрешил банкам держать клиентские данные за пределами страны. Кроме того, член наблюдательного совета отметил, что именно с процессом переноса данных в ЦОД за пределами Украины были связаны перебои в работе "Приватбанка".

Мы очень гордимся нашей ИТ командой, которая проделала титаническую работу, чтобы обезопасить доступ клиентов к финансовым услугам. Для сравнения: объем реализуемых нами работ для проектов такого масштаба в "нормальном" проектном ИТ-цикле обычно занимает 1,5 года и более,

– сообщили в "Приватбанке".

В целом в Европу было перенесено:

3500 серверов;

более 4 петабайт клиентских данных и транзакций загружено в "облако";

также было перенесено более 270 важных приложений.

Напомним, в рамках постановления №42 от 8 марта НБУ разрешил банкам на период военного положения плюс два года предоставлять услуги, применяя облачные сервисы с использованием оборудования на территории государств Европейского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Канады.

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