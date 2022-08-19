Ранее 24 канал уже рассказывал, как оказавшийся в распоряжении Украины спутник ICEY может существенно помочь ВСУ в войне против российских террористов. Этот передовой инструмент, безусловно, улучшит возможность вовремя следить за театром боевых действий, реагировать и предотвращать атаки и улучшит тактическое планирование.

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Вместе со спутником Украина также получила доступ к библиотеке снимков на год вперед – здесь все ясно. Но что же с самим спутником? Он наш или после определенного срока его нужно будет "отдать". Мы решили разобраться в ситуации и обратились к человеку, который напрямую помог приобрести спутник – Максу Полякову.

Кто такой Макс Поляков? Это украинский предприниматель, работающий в сфере космических технологий и IT на международном уровне. Он управляющий партнер инвестиционного фонда Noosphere Ventures, а также основателем компаний Firefly Aerospace, EOS Data Analytics, SETS, Renatus, Maxpay и других.

Руководитель направления EOS SAR в EOS Data Analytics Ник Ковальский объяснил, почему соглашение между ICEYE и Благотворительным Фондом Сергея Притулы является важным шагом для усиления космических возможностей Украины.

Во-первых, лишь ограниченное количество стран располагает SAR спутниками, благодаря чему Украина получает конкурентное преимущество в получении данных. Их Украина будет получать в приближенном режиме к реальному времени, благодаря чему время от заказа до получения данных сократится до часов.

Во-вторых, спутник уже находится на орбите, то есть не нужно ждать его запуска, а снимки сразу анализируются и используются по назначению.

В третьих, Украина будет получать снимки до тех пор, пока спутник будет продолжать работать.

Купили или арендовали?

В EOS Data Analytics подробнее рассказали о том, на что способен спутник ICEYE и на сколько времени он останется в Украине.

Согласно соглашению, украинская сторона получает и спутник, и доступ в базу данных созвездия спутников. Когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, указанный спутник остается в полной собственности Украины – вплоть до истечения срока его функциональности на орбите,

– отметили в компании.

Как часто спутник может фотографировать территорию Украины?

Созвездие спутников ICEYE состоит из 21 аппарата. Украина же приобрела сателлит, находящийся на наиболее выгодной для наблюдения за территорией Украины траектории.

Спутник пролетает над территорией нашей страны дважды в сутки и может делать фото только в то время, когда находится непосредственно над нами. Именно для этого, кроме самого аппарата, потребовалась подписка на доступ к базе данных снимков, сделанных другими зондами ICEYE.

Приобретенный спутник работает над территорией Украины исключительно для достижения целей и выполнения задач украинских Вооруженных сил. В то время как спутник не находится над территорией Украины, мы можем получать данные благодаря доступу к созвездию SAR спутников компании ICEYE. Доступ гарантирован,

– разъяснили в EOS Data Analytics.

Кстати, спутниковые снимки территории нашей страны получает только украинская сторона как владелец спутника, поэтому доступ эксклюзивный.

Интересный факт! Спутник работает на солнечно синхронной орбите. За 24 часа спутник совершает 15 оборотов вокруг Земли и двигается со скоростью 7,5 км в секунду. Летит он на высоте 500-600 км над поверхностью Земли. О том, какие орбиты используют для вывода спутников, мы писали в этом материале.

Что произойдет, если спутник выйдет из строя?

Космическое пространство полно опасностей в виде микрометеороидов и космического мусора, представляющих реальную угрозу для сателлитов, находящихся на орбите. Шанс того, что украинский спутник столкнется с таким объектом не велик, однако он существует. Что же произойдет, если спутник ICEYE, купленный украинцами, выйдет из строя? В EOS Data Analytics разъяснили и этот момент.

Спутник застрахован и гарантирован компанией ICEYE. При технической неисправности компания-продавец обязуется предоставить украинской стороне идентичный спутник.

Насколько качественными будут фотографии?

Здесь есть сразу несколько аспектов, которые следует отметить. Во-первых, технология SAR позволяет делать снимки как днем, так и ночью, при облачности (что актуально для нашей страны), при туманах и других погодных явлениях. Радиоволны таких спутников способны пробиваться также через дым и пепел. Таким образом, спутник может снимать круглосуточно.

Во-вторых, разрешение снимков составляет от 0,5 до 1 метра в зависимости от площади охвата снимка. Один снимок может охватывать площадь до 225 квадратных километров.



Спутник ICEYE делает четкие фото в микроволновом диапазоне / Фото ICEYE

Интересный факт! Снимки со SAR спутников создаются с помощью радиоволн, которые ссылаются со спутника на Землю, отражаются от поверхности и возвращаются к датчикам сателлита. Радарные спутники, в отличие от оптических, сами подсвечивают объекты радиоволнами, поэтому не зависят от погодных условий. В зависимости от материала поверхности, объекты будут по-разному отражать одну и ту же радиоволну. Благодаря этой разнице определенные объекты на снимках получаются светлее, а другие темнее.

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Разве иностранные партнеры не снабжают нас фотографиями со спутника?

Иностранные партнеры действительно снабжают Украину спутниковыми снимками, но обычно со значительной задержкой. Благодаря тому, что Украина выкупила спутник, процесс передачи данных с момента снимка до момента получения его непосредственно военными подразделениями сокращается до нескольких часов. В условиях войны скорость получения информации – это существенное преимущество.