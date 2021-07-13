Станет ли волк собакой, если его воспитает человек

Собака любит и понимает своего хозяина. Если собак воспитывать с малых лет, то их можно научить приносить разные вещи, замирать на месте, подавать голос и прочее. Поддаются ли волки такой дрессировке? Сможет ли волк заменить человеку собаку?

Способность собак понимать человеческие жесты может показаться ничем не примечательной, но это сложное когнитивное умение, которое редко встречается в царстве животных. Наши ближайшие родственники, шимпанзе, этого не могут. Согласно новому исследованию ближайший родственник собак, волк, тоже не сможет понимать человека так, как собака.

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Волчонок / Фото Wikipedia

Детали исследования

В исследовании сравнили 44 щенка собаки и 37 волчат в возрасте от 5 до 18 недель. Эксперимент подтверждает идею о том, что одомашнивание изменило не только внешний вид собак, но и их сознание.

Более 14 тысяч лет общения с нами сделали интересную вещь для ума собак. У них появилась так называемая способность "теории разума" или умственные способности, которые позволяют животным делать выводы о том, что люди думают и чувствуют в некоторых ситуациях.

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Ход исследования

Маленьких волков сначала генетически протестировали, чтобы убедиться, что они не были гибридами волка и собаки. Потом волчат отдали людям, чтобы те их вырастили и воспитали. Их кормили вручную, каждую ночь животные спали в кроватях своих опекунов и получали почти круглосуточную человеческую помощь уже через несколько дней после рождения.

Когда волчата подросли, ученые решили поставить эксперимент. Исследователи спрятали пищу, а затем дали каждому детенышу собаки или волка подсказку, которая поможет им найти пищу. В некоторых испытаниях исследователи указывали или смотрели в том направлении, где была спрятана пища. В других случаях они помещали небольшой деревянный блок рядом с нужным местом – жест, котороый щенки никогда раньше не видели, он должен был показать им, где спрятано угощение.

Оказалось, что даже без специальной подготовки 17 из 31 щенков собак в возрасте восьми недель понимали, куда идти и имели в два раза больше шансов сделать это правильно, чем волчата того же возраста.

Ни один из 26 волчат не нашел миску с едой кроме случаев, когда они это делали случайно. В противовес им, щенки собак с первого раза и без всякого обучения находили спрятанные лакомства.

Также эксперимент показал, что щенки в 30 раз чаще приближаются к незнакомому человеку, чем волчата, которые в большинстве случаев убегали и пытались спрятаться.

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Собака стала постоянным спутником человека на тысячи лет / Фото Wikipedia

Выводы исследования

Ученые говорят, что дело не в умственных способностях. Например, во время других тестов, когда животным проверяли память и способность контролировать движущиеся импульсы, собаки и волки показали одинаковые результаты.

Но что касается способности "читать человека", то здесь собаки преобладают. К примеру, если перед детенышами животных ставили закрытую миску с едой, то волчата пытались открыть ее самостоятельно. В то же время щенки больше смотрели на человека и словно обращались к нему.

Оказалось, что собаки с детства интуитивно понимают, если человек показывает куда-то рукой, то этим пытается что-то животному сказать и указать направление. Волчата этого жеста не понимали.

Ученые пока не могут точно сказать, как хищные волки превратились в лучших друзей людей. И этот симбиоз, вероятно, возник из-за генетической мутации, которая вызвала снижение агрессии у определенных волков. Вместо того, чтобы умереть в дикой природе, они начали подходить ближе к людям и доедать остатки пищи. Когда "классический" волк будет голодать, но не подойдет к человеческим жилищам, мутировавшие волки не побоялись этого и передали свои гены дальше. Примерно 14 тысяч лет назад собака становится неотъемлемой частью человечества.