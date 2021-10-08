"Приносим извинения": Facebook в твиттере отреагировал на сбои в работе соцсетей

8 октября 2021 , 23:15

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твиттер Facebook

В Facebook отреагировали на сбой в работе соцсети. Там отметили, что делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Кроме того, Facebook извинился перед пользователями за причиненные неудобства. Никакой информации о причинах сбоя пока нет.

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Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию, и приносим извинения за возможные неудобства,
– говорится в сообщении пресс-службы.

По состоянию на 22:30 о сбоях в работе соцсети сообщили жители следующих стран:

  • Украины;
  • Польши;
  • Латвии;
  • Узбекистана;
  • Беларуси;
  • России.

Сбой в работе соцсетей 8 октября: главное

  • О сбое в работе соцсетей пользователи сообщили около 21:00. Тогда жители разных стран мира заявили, что не могут пользоваться Instagram и Facebook.
  • Впоследствии сообщили также о проблемах в работе WhatsApp.
Заметьте! Предыдущий масштабный сбой в работе соцсетей произошел 4 октября. Тогда в эпицентре сбоя оказались Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Кроме того, пользователи сообщили о проблемах в работе Netflix, Steam и PlayStation Network.

Сообщение Facebook:

We're aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We're working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

Автор: Мар'яна Бекало