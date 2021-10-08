"Приносим извинения": Facebook в твиттере отреагировал на сбои в работе соцсетей
Источник:твиттер Facebook
В Facebook отреагировали на сбой в работе соцсети. Там отметили, что делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.
Кроме того, Facebook извинился перед пользователями за причиненные неудобства. Никакой информации о причинах сбоя пока нет.
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Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию, и приносим извинения за возможные неудобства,
– говорится в сообщении пресс-службы.
По состоянию на 22:30 о сбоях в работе соцсети сообщили жители следующих стран:
- Украины;
- Польши;
- Латвии;
- Узбекистана;
- Беларуси;
- России.
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- О сбое в работе соцсетей пользователи сообщили около 21:00. Тогда жители разных стран мира заявили, что не могут пользоваться Instagram и Facebook.
- Впоследствии сообщили также о проблемах в работе WhatsApp.
Сообщение Facebook:
We're aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We're working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.