Кроме того, Facebook извинился перед пользователями за причиненные неудобства. Никакой информации о причинах сбоя пока нет.

Заметьте "Круто" даже для эпохи коронакризиса: эксперты о глобальном сбое в Facebook

Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию, и приносим извинения за возможные неудобства,

– говорится в сообщении пресс-службы.

По состоянию на 22:30 о сбоях в работе соцсети сообщили жители следующих стран:

Украины;

Польши;

Латвии;

Узбекистана;

Беларуси;

России.

О сбое в работе соцсетей пользователи сообщили около 21:00. Тогда жители разных стран мира заявили, что не могут пользоваться Instagram и Facebook.

Впоследствии сообщили также о проблемах в работе WhatsApp.

Заметьте! Предыдущий масштабный сбой в работе соцсетей произошел 4 октября. Тогда в эпицентре сбоя оказались Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Кроме того, пользователи сообщили о проблемах в работе Netflix, Steam и PlayStation Network.

Сообщение Facebook:

We're aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We're working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.