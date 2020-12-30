Принцесса Цирилла – героиня игры The Witcher 3: Wild Hunt, способная путешествовать между мирами. Долгое время одной из самых популярных теорий, которую выдвигали фанаты, было то, что Цирилла посетит мир будущего в Cyberpunk 2077 от той же студии CD Projekt Red. Однако после выхода игры героиню там не обнаружили. Но, похоже, создатели все же оставили нам намек.

Слухи о том, что героиня Анджея Сапковского появится в мире будущего, ходили настолько широко, что создатели игры Cyberpunk 2077 просили больше не спрашивать их об этом, пишет издание Игромания.

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Что происходит

Игрок Cyberpunk 2077 рассказал об эпизоде ​​в одном из финалов игры: Ви приходит в себя и видит маленькую птичку, которая сначала заглядывает в машину, а потом улетает.

Все выглядит как обычная лирическая зарисовка, однако не для фанатов цикла о Ведьмаке. Перед игроками не обычная птичка. Это ласточка – именно она традиционно ассоциируется с принцессой Цири. По сюжету в так называемом старшем языке Zireael означает "Ласточка". Так часто называют героиню другие персонажи.

Открытка в одном из финалов Cyberpunk 2077 / Фото igromania

В мире Cyberpunk 2077 животные – большая редкость, тем более дикие. Птицы и вовсе были истреблены в самом Найт-Сити и на тридцать километров вокруг города, о чем рассказывается в одной из записей. Поэтому наличие ласточки в городе не является чем-то обыденным. Финал с участием птицы фанаты считают самым оптимистичным.

Тем не менее, теория о таком необычном появлении Цири в Cyberpunk 2077 не подтверждена официально.