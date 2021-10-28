Марсоход NASA Perseverance имеет возможность практически самостоятельно передвигаться по поверхности Марса. С Земли ему приходит программа поездки, но путь марсоход при определенных обстоятельствах может выбрать сам. К примеру, если нужно объехать препятствие. Но как определить, действительно ли это препятствие? Здесь на помощь приходят энтузиасты, которые помогут научить марсоход ездить лучше.

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Размеченные людьми участки / Фото NASA Mars

Определение объектов

В рамках проекта AI4Mars каждый желающий может помочь NASA и "Персеверансу". Для этого необходимо будет зайти на сайт проекта и сделать разметку на фотографиях, которые сделал сам марсоход. Необходимо отмечать, например песок, скалы, холмы и другие объекты.

Благодаря такой деятельности энтузиастов будет сформирован алгоритм под названием Soil Property and Object Classification (Классификация и свойства почвы, SPOC). Этот алгоритм поможет марсоходу передвигаться по Красной планете в автоматическом режиме еще эффективнее, ведь теперь сможет лучше определять, что перед ним находится.

Также алгоритм планируют использовать в будущих миссиях, это обеспечит беспрецедентную эффективность передвижения и идентификации объектов марсоходам следующих поколений.