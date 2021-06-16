Пример для подражания и игрок против правил: Мэй Маск выступит на ІТ Arena 2021

Мэй Маск – известный диетолог, которая выступает по всему миру с докладами на темы здоровья, питания, ведения бизнеса и старения. Жизнь Мэй не всегда была легкой и гламурной – она была мамой-одиночкой и боролась с бедностью. На протяжении своей карьеры Маск концентрируется на том как помочь женщинам оставаться уверенными, целеустремленными и сильными. Мэй Маск выступит на IT Arena 2021 8 октября.

Мэй Маск построила карьеру диетолога, несмотря на частые переезды: она начинала жизнь с нуля в восьми разных городах, в трех странах и на двух континентах. Несокрушимый дух и серьезное отношение к работе помогли Мэй достичь глобального успеха.

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Что известно о Мэй Маск – матери миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска

Мэй начала свою модельную карьеру еще в 15 лет. В 60 она появилась на четырех билбордах на Таймс-Сквер. Сейчас, в свои 73, Мэй Маск является лицом бренда "Covergirl", постоянно путешествует и участвует в модных кампаниях.

В 1997 году Мэй выпустила свою книгу "Чувствуйте себя фантастически" на коробках с хлопьями.

Мэй Маск популяризирует собственный бизнес через выступления, консультации и сотрудничество с медиа. Она добилась признания в своей области в трех странах и была Первым Представителем Диетологов-консультантов ЮАР, Президентом Организации Диетологов-Консультантов Канады и Председателем Кафедры Диетологических Предпринимателей Академии Диетологии и Питания в США. Мэй также выиграла премию Outstanding Nutrition Entrepreneur.

Книга Мэй Маск "Женщина, у которой есть план" стала международным бестселлером в более 70 странах. В 2021 году книга вышла в украинском переводе.

Чем занимается Мэй Маск сегодня

Сейчас Мэй Маск продолжает проводить презентации на темы предпринимательства, старения, гендерного равенства, родителей-одиночек, уверенности и здоровья для корпораций, ассоциаций, больниц и университетов. Мэй путешествует по миру, читая лекции в Мельбурне, Стокгольме, Киеве, Будапеште, Каннах, Бейруте и крупнейших городах США, Канады и ЮАР. После дефиле самым длинным подиумом на Шанхайском спортивном стадионе Мэй Маск дала интервью представителям более 30 медиа.

Мэй также является амбассадором двух неправительственных организаций:

Big Green, в которой создают овощные и фруктовые сады для необеспеченных школ;

и Dress for Success, глобальной некоммерческой организации, которая помогла более миллиону женщин достичь экономической независимости, обеспечив их рабочей одеждой и оказав поддержку в виде различных программ личностного и профессионального развития.

Ну и конечно Мэй Маск – мама основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, предпринимателя в сфере устойчивого фермерства Кимбала Маска и режиссера Тоски Маск.

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Выступление Мэй Маск во Львове

Мэй Маск выступит на IT Arena в формате онлайн fireside-чата в пятницу 8 октября в 17: 30 (EEST). В своем докладе она сосредоточится на расширении возможностей женщин и их влиянии на развитие технологической отрасли.