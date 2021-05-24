Наибольшие дейтинг сервисы Tinder, Hinge, Match, OKCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish, а также Bumble и Badoo запустили объявление, в котором ссылаются на исследования международной организации онлайн-знакомств OKCupid. Исследование цитирует The Verge.

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Постковидные знакомства

OKCupid делает вывод, что люди, которые уже вакцинированы, или хотят это сделать в ближайшее время, на 14 процентов эффективнее находят себе партнеров.

Некоторые сервисы после публикации этих данных ввели инструменты, которые фильтруют пользователей по статусу вакцинации. Например, Tinder, Bumble и Badoo дают возможность выставлять в своем профиле специальные отметки с изображением вакцины, а Hinge поощряет пользователей делиться статусом вакцинации в своих профилях.

Также платформы начали предлагать различные премиум-функции бесплатно или начислять премиум-кредиты – также без дополнительной платы за них.

Пока непонятно, как компании проверяют, кто реально вакцинировался, а кто нет. The Verge предполагает, что у некоторых площадок определенным образом настроены функции проверки подобных сведений, но официальных комментариев по этому поводу журналисты еще не получили.