В приложении "Дия" произошел неизвестный сбой: у пользователей нет доступа к сервису
20 октября 2021 , 11:57Читати новину українською
Источник:24 канал
20 октября пользователи приложения "Дия" не могут получить доступ к одному из разделов. Причина недоступности пока неизвестна.
Как стало известно, пока недоступен раздел "Услуги". Приложение переходит к загрузке, однако, судя по всему, не может получить информацию с серверов.
Интересно На разработку и модернизацию "Дии" потратили более 76 миллионов: какую сумму выделили из бюджета
Что произошло
Причины пока неизвестны. Некоторые пользователи видят сообщение "К сожалению, произошла ошибка".
В разделе "Услуги" находятся такие функции как:
- Сертификаты COVID,
- Замена водительского удостоверения,
- Налоговые услуги,
- Штрафы за нарушение ПДД.
Все они пока временно недоступны.
В отдельных случаях система просит повторно авторизоваться в приложении, однако при попытке это сделать возникает ошибка.
Сбой в приложении "Дия" / Скриншот 24 канала