В приложении "Дия" произошел неизвестный сбой: у пользователей нет доступа к сервису

20 октября 2021 , 11:57
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Источник:

24 канал

20 октября пользователи приложения "Дия" не могут получить доступ к одному из разделов. Причина недоступности пока неизвестна.

Как стало известно, пока недоступен раздел "Услуги". Приложение переходит к загрузке, однако, судя по всему, не может получить информацию с серверов.

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Что произошло

Причины пока неизвестны. Некоторые пользователи видят сообщение "К сожалению, произошла ошибка".

В разделе "Услуги" находятся такие функции как:

  • Сертификаты COVID,
  • Замена водительского удостоверения,
  • Налоговые услуги,
  • Штрафы за нарушение ПДД.

Все они пока временно недоступны.

В отдельных случаях система просит повторно авторизоваться в приложении, однако при попытке это сделать возникает ошибка.


Сбой в приложении "Дия" / Скриншот 24 канала

Автор: Олександр Гайдамашко