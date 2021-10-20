Как стало известно, пока недоступен раздел "Услуги". Приложение переходит к загрузке, однако, судя по всему, не может получить информацию с серверов.

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Что произошло

Причины пока неизвестны. Некоторые пользователи видят сообщение "К сожалению, произошла ошибка".

В разделе "Услуги" находятся такие функции как:

Сертификаты COVID,

Замена водительского удостоверения,

Налоговые услуги,

Штрафы за нарушение ПДД.

Все они пока временно недоступны.

В отдельных случаях система просит повторно авторизоваться в приложении, однако при попытке это сделать возникает ошибка.



Сбой в приложении "Дия" / Скриншот 24 канала