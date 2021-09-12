В приложении "Дия" анонсировали обновление: будут сообщать о проверке банковской истории

В приложении "Дия" появится обновление. Пользователей будут предупреждать о проверке кредитной истории банком.

Если кто-то будет пытаться оформить кредит на человека, ему в приложении "Дия" придет сообщение, что банк проверяет историю. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Кстати В Дие разрешили менять приписку в военкомат: услуга заработала в 7 городах

Когда появится обновление

Федоров анонсировал, что услугу запустят через несколько недель. Она будет доступна для всех пользователей.

Если кто-то пытается взять вас кредит, то вам приходит сообщение и говорится о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю,

– объяснил Федоров.

Будут и другие новые услуги

Министр рассказал, что во время ближайшего саммита касательно приложения "Дия" презентуют множество новых услуг. Они облегчат получение субсидий и пользование коммунальными и социальными услугами.

Нововведения в приложении "Дия": последние новости

В сентябре в приложении разрешили менять приписку в военкомат. Сейчас это можно сделать в тестовом режиме в 7 городах Украины.

С конца августа во всех центрах по предоставлению административных услуг Киева можно пройти процедуру верификации с помощью электронного паспорта. Надо отсканировать QR-код в приложении "Дия".

Кстати, в Украине уже приравняли электронные паспорта к бумажным. Президент подписал закон в апреле.