В условиях войны актуальная информация спасает жизнь. Это касается уведомлений о воздушной опасности – именно этим и занимается приложение "Воздушная тревога", которое сообщает о вероятности атаки с воздуха по областям в Украине.
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Применение активно развивается и постоянно получает улучшение, а теперь и новые функции и возможности. Так, версия приложения 2.2 "Воздушная тревога" получила следующие возможности:
- Пользователи iOS и Android могут теперь регулировать громкость сообщений о начале и завершении тревоги.
- Мобильные операторы в Украине не будут снимать оплату за трафик на обеспечение работы программы.
Появилась регулировка громкости оповещения / Фото 24 канала
Telegram-бот "Воздушная тревога"
Кроме того, Ajax Systems создала бот для мессенджера Telegram "Воздушная тревога", который фактически дублирует уведомление о воздушной опасности.
Канал в Telegram "Воздушная тревога" / Скриншот 24 канала