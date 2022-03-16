В условиях войны актуальная информация спасает жизнь. Это касается уведомлений о воздушной опасности – именно этим и занимается приложение "Воздушная тревога", которое сообщает о вероятности атаки с воздуха по областям в Украине.

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Применение активно развивается и постоянно получает улучшение, а теперь и новые функции и возможности. Так, версия приложения 2.2 "Воздушная тревога" получила следующие возможности:

Пользователи iOS и Android могут теперь регулировать громкость сообщений о начале и завершении тревоги.

Мобильные операторы в Украине не будут снимать оплату за трафик на обеспечение работы программы.



Появилась регулировка громкости оповещения / Фото 24 канала

Интересный факт! Приложение уже установили более 3,5 миллиона украинцев. Оно оперативно информирует о начале и конце воздушной тревоги в выбранной области.

Telegram-бот "Воздушная тревога"

Кроме того, Ajax Systems создала бот для мессенджера Telegram "Воздушная тревога" , который фактически дублирует уведомление о воздушной опасности.