Исследования доказали, что пользователи программы действительно стали меньше пугаться пауков.

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Отвращение к паукам – явление распространенное. 5% людей в мире – арахнофобы. Поэтому исследователи из швейцарского Университета Базеля разработали приложение, которое поможет людям преодолеть свой страх.

Программа получила название Phobys. Ее цель – адаптировать людей к жизни с пауками.

Приложение использует технологию дополненной реальности (AR). Его принцип максимально прост – он проектирует изображение 3D-паука в реальные изображения. Пользователи, которые видят паука через экран смартфона, могут привыкнуть к нему и облегчить дискомфорт, постепенно добавляя свой виртуальный страх в свою жизнь.

Благодаря этому способу люди с арахнофобией могут противостоять страху пауков безопасным для себя способом.

Людям, которые боятся пауков, легче столкнуться с виртуальным пауком, чем с настоящим,

– сказала Аня Зиммер, ведущая автор исследования приложения.

О новой программе сообщили в Журнале тревожных расстройств в августе. Материал утверждает, что приложение действительно помогает справиться с арахнофобией.

Как проходило исследование приложения

Исследовательская группа провела двухнедельное клиническое испытание. В нем приняли участие 66 участников, которые боялись пауков. Некоторые испытатели использовали приложение, чтобы проработать серию встреч с виртуальным пауком, а другие действовали как контрольная группа без взаимодействия с приложениями. После тестирования программы участников попросили подойти к настоящему пауку в прозрачной коробке как можно ближе.

Группа, которая прошла обучение с помощью Phobys, обнаружила значительно меньший страх и отвращение в реальной ситуации с пауками и смогла приблизиться к пауку, чем контрольная группа,

– сказали исследователи Базельского университета.

Программа имеет 10 уровней сложности. Каждый из них можно оценить после прохождения.

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Разработчики отмечают, что использовать программу без рекомендаций специалиста могут только люди с легкой формой арахнофобии. Те, кто имеет сильный страх, который проявляется в ускоренном сердцебиении и потливости, должны сначала проконсультироваться с врачом.