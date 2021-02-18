Украинское приложение для улучшения качества сна Sleep Booster попало в тройку лучших приложений по количеству загруженных в США в своей нише. Если сравнивать с 2019 годом, приложение поднялось на 6 позиций.

Как свидетельствует отчет компании Sensor Tower Sleep Booster занял третье место по загрузками в категории "Медитация и сон".

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В общем, за 2020 год это приложение установили 5 миллионов пользователей.

"Sleep Booster помог пользователям заснуть более десяти миллионов раз. Таких показателей нам удалось достичь благодаря повышению эффективности маркетинга и улучшению продукта", – рассказал CEO Boosters Михаил Галян.

При этом на достигнутом производитель останавливаться не планирует. Уже в 2021 году бренд хочет вырасти в 3 раза, активно работая с технологиями машинного обучения для определения фаз сна и категорий звуков.