Украинское приложение Sleep Booster стало одним из самых популярных в США
Украинское приложение для улучшения качества сна Sleep Booster попало в тройку лучших приложений по количеству загруженных в США в своей нише. Если сравнивать с 2019 годом, приложение поднялось на 6 позиций.
Источник:24 канал
Как свидетельствует отчет компании Sensor Tower Sleep Booster занял третье место по загрузками в категории "Медитация и сон".
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В общем, за 2020 год это приложение установили 5 миллионов пользователей.
"Sleep Booster помог пользователям заснуть более десяти миллионов раз. Таких показателей нам удалось достичь благодаря повышению эффективности маркетинга и улучшению продукта", – рассказал CEO Boosters Михаил Галян.
При этом на достигнутом производитель останавливаться не планирует. Уже в 2021 году бренд хочет вырасти в 3 раза, активно работая с технологиями машинного обучения для определения фаз сна и категорий звуков.
Что известно о Sleep Booster?Это приложение для улучшения качества сна, которое разрабатывает компания Boosters с экосистемы бизнес Genesis. В разработке используют машинное обучение и собственную адаптацию когнитивно-поведенческой психотерапии инсомнии (CBT-I).
С помощью медитаций, звуков и рассказов на ночь приложение помогает человеку уснуть, анализирует его звуки ночью и способствует формированию правильных привычек, которые нормализуют сон.
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