Недавно Samsung представила свою фирменную флагманскую линейку Galaxy S21. Топовым смартфоном является модель Galaxy S21 Ultra. Сейчас модель недоступна в открытой продаже, но блогеры уже поделились впечатлениями от пользования.

Правда, первые отзывы экспертов, которые тестируют Samsung Galaxy S21 Ultra, разочаровывают. Об этом пишет SamMobile.

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Что не так с Galaxy S21 Ultra

Как оказалось, фирменное приложение SmartThings приводит к сбою после обновления оболочки One UI 3.1. По крайней мере это касается модели Galaxy S21 Ultra.

На этой модели использование SmartThings приводит к существенной потере заряда аккумулятора. За 8 часов использования в фоновом режиме приложение SmartThings потребляет 14,6% заряда аккумулятора.

При этом другой смартфон, Galaxy Z Flip, в течение 7 часов использования SmartThings потерял лишь 0,1% заряда.

Сейчас Samsung принимает предварительные заказы на Galaxy S21 Ultra. В Украине смартфон можно заказать по цене 37 999 гривен.