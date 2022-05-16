Приложение "Приватбанка" снова не работает: пользователи жалуются на сбои

В работе приложения "Приват24" от украинского банка "Приватбанк" снова случились сбои. Пользователи в сети жалуются на проблемы с проверкой и процессом входа.

Как сообщает 24 канал, в понедельник, 16 мая, банковское приложение "Приват24" у некоторых пользователей перестало работать должным образом. Преимущественно, клиенты сервиса жалуются на невозможность войти в приложение.

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По состоянию на 16:30 в банке никак не прокомментировали проблемы в работе сервиса, однако в сети можно встретить ряд пользователей, которые жалуются на невозможность воспользоваться приложением.

Напомним, 12 мая банк также пережил небольшой сбой в работе сервиса. Интересно, что и тогда в большинстве случаев пользователи жаловались на невозможность зайти в приложение и совершить какие-либо операции.

Приложение работает

В комментариях на официальной странице "ПриватБанка" в фейсбуке представители банка сообщили, что наблюдается нестабильная работа сервиса.

Подождите немного, скоро все заработает. Извиняемся за неудобства,

– отметили специалисты.

Впоследствии появилось сообщение, что функционал приложения восстановлен.

Переезд в Европу

Напомним, что государственный банк "ПриватБанк" перенес свои дата-центры на территорию Евросоюза. На такой шаг пошли, чтобы избежать физического уничтожения центров обработки данных в Днепре и Киеве.

В целом в Европу было перенесено:

3500 серверов;

более 4 петабайт клиентских данных и транзакций загружено в "облако";

также было перенесено более 270 важных приложений.

Еще в начале марта "Приватбанк" столкнулся с перебоями в работе именно из-за процессов переноса данных в ЦОД за пределами Украины. Не исключено, что недавние и сегодняшние сбои также относятся к миграции.

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Осторожно, мошенники

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила о новых мошеннических схемах. На электронные ящики отправляют письма якобы от "ПриватБанка" и "Сбербанка", которые на самом деле направлены на похищение персональных данных или даже средств со счетов.

В электронных письмах пользователей просят якобы подтвердить платеж или вроде бы обновить счета. Людмила Денисова призывает не открывать никакие ссылки в таких письмах, а также не загружать никаких вложенных файлов. Подробнее о новой схеме и как уберечься от мошенников читайте здесь.