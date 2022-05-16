Как сообщает 24 канал, в понедельник, 16 мая, банковское приложение "Приват24" у некоторых пользователей перестало работать должным образом. Преимущественно, клиенты сервиса жалуются на невозможность войти в приложение.
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По состоянию на 16:30 в банке никак не прокомментировали проблемы в работе сервиса, однако в сети можно встретить ряд пользователей, которые жалуются на невозможность воспользоваться приложением.
Напомним, 12 мая банк также пережил небольшой сбой в работе сервиса. Интересно, что и тогда в большинстве случаев пользователи жаловались на невозможность зайти в приложение и совершить какие-либо операции.
Приложение работает
В комментариях на официальной странице "ПриватБанка" в фейсбуке представители банка сообщили, что наблюдается нестабильная работа сервиса.
Подождите немного, скоро все заработает. Извиняемся за неудобства,
– отметили специалисты.
Впоследствии появилось сообщение, что функционал приложения восстановлен.
Переезд в Европу
Напомним, что государственный банк "ПриватБанк" перенес свои дата-центры на территорию Евросоюза. На такой шаг пошли, чтобы избежать физического уничтожения центров обработки данных в Днепре и Киеве.
В целом в Европу было перенесено:
- 3500 серверов;
- более 4 петабайт клиентских данных и транзакций загружено в "облако";
- также было перенесено более 270 важных приложений.
Еще в начале марта "Приватбанк" столкнулся с перебоями в работе именно из-за процессов переноса данных в ЦОД за пределами Украины. Не исключено, что недавние и сегодняшние сбои также относятся к миграции.
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Осторожно, мошенники
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила о новых мошеннических схемах. На электронные ящики отправляют письма якобы от "ПриватБанка" и "Сбербанка", которые на самом деле направлены на похищение персональных данных или даже средств со счетов.
В электронных письмах пользователей просят якобы подтвердить платеж или вроде бы обновить счета. Людмила Денисова призывает не открывать никакие ссылки в таких письмах, а также не загружать никаких вложенных файлов. Подробнее о новой схеме и как уберечься от мошенников читайте здесь.