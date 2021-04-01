В феврале Кристодулу захотел проверить баланс своего кошелька и загрузил приложение с иконкой, похожей на логотип Trezor – компании, которая производит физические устройства для хранения криптовалют. Он указал в приложении свои учетные данные и моментально лишился сбережений.

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Мошенничество и биткоины

В интервью WP пострадавший рассказал, что разочаровался в Apple и ее App Store, который подается клиентам как безопасный магазин приложений.

В Apple объяснили, что фейковое приложение Trezor попало в App Store обманным путем и сначала разработчики выдавали его за сервис для шифрования файлов и хранения паролей, а не как биткоин-кошелек. При этом разработчики подчеркивали, что Trezor не имеет никакого отношения к криптовалюте. Поддельное приложение уже удалено, а его разработчик получил бан в App Store.

Apple не комментирует, как часто в App Store появляются мошеннические приложения, но заявила, что за прошлый год удалила около 6,5 тысяч программ из-за скрытых или недокументированных функций. Также Apple признает, что и раньше в App Store появлялись различные криптовалютные аферы, но каких-либо конкретных цифр не называет.

Представитель Trezor отметил, что компания в течение многих лет неоднократно сообщала Apple и Google о поддельных приложениях, которые незаконно используют ее имя и айдентику, но компании-владельцы магазинов приложений никоим образом не реагировали на обращения.

Британская компания Coinbase, изучающая регулирование криптовалюты, сообщила WP, что с 2019 года получило более 7 тысяч сообщений об украденных цифровых активах. Лишь один упомянутый фейковый Trezor с 22 января по 3 февраля, пока был доступен для загрузки, обокрал 5 человек на общую сумму в 1,6 миллиона долларов.