Google переводчик один из сервисов, который часто получает обновления и улучшение функционала, однако визуально это не отражается на интерфейсе мобильного приложения. Например, не так давно переводчик научился транскрибировать речь в текст в режиме реального времени.

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В то же время, интерфейс приложения это не то, чему уделяли внимание разработчики и вот теперь его ждут структурные изменения, которые, судя по всему, существенно улучшат управления для пользователей.

Что изменится в Google переводчики

Уже совсем скоро пользователи приложения увидят новый вариант оформления, вероятно – в первую очередь для новых смартфонов самой Google.

Энтузиасты портала XDA Developers традиционно разобрали новую APK-сборник приложения – Google Translate 6.21, которая вышла в конце июля. Оказалось, что в ней содержится полностью обновленная версия интерфейса, однако при активации она почти не функционирует (например, не работает большинство важнейших кнопок). Однако, можно примерно оценить, как продукт будет выглядеть в будущем.



Старый (слева) и новый вид интерфейса Google Переводчик / Скриншот xda-developers

На скриншотах видно, что новый интерфейс обеспечивает более удобное управление одной рукой – кнопки вызова камеры, микрофона и переключения языков сместились в нижнюю часть экрана.

Заметные изменения в интерфейсе Google переводчика:

исчезло "гамбургерное" меню;

функции переместились в кнопку "Больше" в нижний левый угол;

кнопки сместились в нижнюю часть экрана;

Когда ждать обновления приложения переводчика от Google

Журналисты XDA Developers считают, что новый вариант интерфейса приложения будет доступен только для смартфонов Google Pixel 2021 года. Эксклюзивные функции и интерфейс – обычное дело для фирменных устройств компании.

Что касается других смартфонов на Android то изменения в приложении Google Переводчик могут появиться там существенно позже, или вообще никогда. Google часто пренебрегает интерфейсными обновлениями приложений и сервисов на других смартфонах Android, а нередко вообще прекращает поддержку старых версий. Так, начиная с 27 сентября 2021 года смартфоны под управлением старых версий Android потеряют возможность авторизации через учетные записи Google.