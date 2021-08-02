Google переводчик один из сервисов, который часто получает обновления и улучшение функционала, однако визуально это не отражается на интерфейсе мобильного приложения. Например, не так давно переводчик научился транскрибировать речь в текст в режиме реального времени.
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В то же время, интерфейс приложения это не то, чему уделяли внимание разработчики и вот теперь его ждут структурные изменения, которые, судя по всему, существенно улучшат управления для пользователей.
Что изменится в Google переводчики
Уже совсем скоро пользователи приложения увидят новый вариант оформления, вероятно – в первую очередь для новых смартфонов самой Google.
Энтузиасты портала XDA Developers традиционно разобрали новую APK-сборник приложения – Google Translate 6.21, которая вышла в конце июля. Оказалось, что в ней содержится полностью обновленная версия интерфейса, однако при активации она почти не функционирует (например, не работает большинство важнейших кнопок). Однако, можно примерно оценить, как продукт будет выглядеть в будущем.
Старый (слева) и новый вид интерфейса Google Переводчик / Скриншот xda-developers
Заметные изменения в интерфейсе Google переводчика:
- исчезло "гамбургерное" меню;
- функции переместились в кнопку "Больше" в нижний левый угол;
- кнопки сместились в нижнюю часть экрана;
Когда ждать обновления приложения переводчика от Google
Журналисты XDA Developers считают, что новый вариант интерфейса приложения будет доступен только для смартфонов Google Pixel 2021 года. Эксклюзивные функции и интерфейс – обычное дело для фирменных устройств компании.
Что касается других смартфонов на Android то изменения в приложении Google Переводчик могут появиться там существенно позже, или вообще никогда. Google часто пренебрегает интерфейсными обновлениями приложений и сервисов на других смартфонах Android, а нередко вообще прекращает поддержку старых версий. Так, начиная с 27 сентября 2021 года смартфоны под управлением старых версий Android потеряют возможность авторизации через учетные записи Google.