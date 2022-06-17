Это решение для обычных пользователей и оно кроссплатформенное. Однако функциональность зависит от конкретной операционной системы.

Интересно Три функции, которые вскоре появятся в браузере Microsoft Edge: у конкурентов такого нет

Что известно

Приложение функционирует в виде упрощенной панели инструментов, которая подключается к существующему антивирусному программному обеспечению или реализует дополнительную защиту.

К примеру, на Android приложение будет включать антивирусную защиту и сканирование памяти на наличие вредоносных приложений. Также будут проверяться ссылки во избежание фишинга.

На iOS и iPadOS возможностей будет меньше – только проверка ссылок; Антивирусное сканирование там не производится.

Защитник Windows выполняет задачи информационной панели и дополняет встроенное антивирусное решение. На этой же панели можно будет просматривать данные от других антивирусов – Norton, McAfee или других аналогов. Компания объясняет: если на вашем ПК установлено антивирусное программное обеспечение, Microsoft Defender предпочтет его. Однако если оно станет неактивным по какой-либо причине, ваш компьютер останется защищен автоматически активированной встроенной защитой Windows.

Интересно, что Microsoft Defender доступен почти по всему миру, кроме 6 стран, среди которых Россия и Беларусь. В Украине доступны для скачивания все четыре версии приложения.

Microsoft Defender содержит следующие функции:

Информационная панель, позволяющая отслеживать статус онлайн безопасности в едином централизованном представлении, смотреть свои устройства и устройства семьи в одном месте, добавлять или удалять устройства.

Защита на всех устройствах от вредоносных приложений, постоянное сканирование на наличие угроз.

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности, включая оповещения в режиме реального времени об изменении статуса безопасности, рекомендации, которые помогут обеспечить безопасность данных и устройств, советы, которые помогут повысить общую безопасность.

В будущем, как ожидается, появятся и другие функции.

Возможности Microsoft Defender доступны подписчикам Microsoft 365 Personal и Family с 16 июня. Программа будет работать на Windows 10 версии 19041.0 или выше, Mac на чипе Intel начиная с версии Catalina 10.15 или новом процессоре Apple silicon. На iPhone вам нужна iOS 13.0 или более поздняя. Android требует версии 6.0 или более поздней.