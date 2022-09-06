Приложение помогает украинским детям за границей изучать иностранный язык в игровой форме
Первоначально созданное в 2016 году для детей-беженцев из Сирии, бесплатное учебное приложение Antura and the Letters позволяет детям в легкой и игровой форме овладеть базовыми правилами иностранного языка. Программа помогает пополнить словарный запас и социализироваться в новой стране.
По данным МВД, с начала полномасштабного российского вторжения за границу выехало около 6 миллионов украинцев, более 1,5 миллиона из которых — дети. Наибольшее количество юных вынужденных переселенцев прибыло в соседние страны: Польшу, Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию. С началом учебного года остался ряд препятствий для продолжения обучения детей-беженцев, в частности, языковой барьер.
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Как работает Antura and the Letters
Преимуществом приложения является то, что он не требует постоянного подключения к сети и может работать в автономном режиме.
Учебный процесс в Antura and the Letters основан на принципе геймификации. Дети овладевают алфавитом, словом, произношением и базовыми правилами выбранного для изучения языка через приключенческие уровни вместе с собакой Антурой.
Игровые уровни представляют собой несложные головоломки, а в качестве вознаграждения игроки получают подарки в виде аксессуаров для собачки Антуры.
Какие языки для изучения доступны в приложении
Сейчас в русской версии игры для изучения доступны 7 языков:
- английский,
- французский,
- польский,
- немецкая,
- испанский,
- итальянский,
- и румынский.
Однако разработчики планируют и дальше расширять количество языковых пакетов.
В настоящее время наибольшее внимание разработчиков сосредоточено на создании языковых пакетов стран, принимающих наибольшее количество беженцев из Украины. Это как соседние страны (Польша, Румыния, Молдова и Венгрия), так и некоторые другие европейские государства (Германия, Италия, Испания),
– отметил профессор Эмануэль Гвардиола из Кельнской игровой лаборатории в области технологий и искусств.
По словам профессора Применение рассчитано на детей в возрасте от 4 до 10 лет и через игровой процесс поможет приобрести базовый словарный запас страны, в которую переехал ребенок.
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Образовательная игра Antura and the Letters, разработанная студиями Cologne Game Lab и Video Games Without Borders, уже доступна для украинских пользователей. Загрузить ее можно в официальных магазинах Android и iOS: