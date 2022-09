По данным МВД, с начала полномасштабного российского вторжения за границу выехало около 6 миллионов украинцев, более 1,5 миллиона из которых — дети. Наибольшее количество юных вынужденных переселенцев прибыло в соседние страны: Польшу, Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию. С началом учебного года остался ряд препятствий для продолжения обучения детей-беженцев, в частности, языковой барьер.

Как работает Antura and the Letters

Преимуществом приложения является то, что он не требует постоянного подключения к сети и может работать в автономном режиме.

Учебный процесс в Antura and the Letters основан на принципе геймификации. Дети овладевают алфавитом, словом, произношением и базовыми правилами выбранного для изучения языка через приключенческие уровни вместе с собакой Антурой.

Игровые уровни представляют собой несложные головоломки, а в качестве вознаграждения игроки получают подарки в виде аксессуаров для собачки Антуры.

Какие языки для изучения доступны в приложении

Сейчас в русской версии игры для изучения доступны 7 языков:

английский,

французский,

польский,

немецкая,

испанский,

итальянский,

и румынский.

Однако разработчики планируют и дальше расширять количество языковых пакетов.

В настоящее время наибольшее внимание разработчиков сосредоточено на создании языковых пакетов стран, принимающих наибольшее количество беженцев из Украины. Это как соседние страны (Польша, Румыния, Молдова и Венгрия), так и некоторые другие европейские государства (Германия, Италия, Испания),

– отметил профессор Эмануэль Гвардиола из Кельнской игровой лаборатории в области технологий и искусств.

По словам профессора Применение рассчитано на детей в возрасте от 4 до 10 лет и через игровой процесс поможет приобрести базовый словарный запас страны, в которую переехал ребенок.

Образовательная игра Antura and the Letters, разработанная студиями Cologne Game Lab и Video Games Without Borders, уже доступна для украинских пользователей. Загрузить ее можно в официальных магазинах Android и iOS: