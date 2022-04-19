Программа называется DynamiCare. Ее предназначение – стимулировать людей избавляться от вредных привычек и зависимостей, таких как алкоголизм.

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Как это работает

В приложении реализован механизм мгновенных вознаграждений за выполнение задач по самоконтролю.

К примеру, за отказ от употребления спиртного в течение одного дня приложение заплатит пользователю пять реальных долларов.

Однако это не способ заработать, подчеркивают авторы программы, потому что в процессе участвуют собственные деньги или средства посторонних людей, а не деньги компании.

Если близкие хотят помочь избавиться от зависимости, могут оплатить подписку.

Получить эти средства не так просто, как может показаться, и их нельзя тратить по своему усмотрению – специальный счет блокируется при попытке зайти в алкогольный магазин или заказать доставку запрещенного на дом.



Ричард Костиген – один из разработчиков приложения, который более четырех лет назад лишился алкогольной зависимости, разрушившей его семью и карьеру, а теперь помогает вылечиться другим / Фото SUZANNE KREITER/GLOBE

У DynamiCare есть несколько режимов и десятки видов упражнений для цифровой терапии, плюс умный помощник, помогающий подобрать оптимальную стратегию исцеления. Например, приложение вознаграждает передачу данных от портативных алкотестеров, что служит подтверждением воздержания пользователя. Бонусы в виде настоящих денег можно заработать при посещении реабилитационного центра, спортзала или групп психологической помощи.

Метод называют спорным, ведь в этом случае он является своеобразным шантажом, к которому может прибегнуть член семьи. Для этого деньги, предназначенные для зависимого человека, помещаются на счет приложения и становятся доступными только в случае трезвости и выполнения задач. Однако, как утверждают авторы DynamiCare, метод быстрых прямых вознаграждений является одним из самых доступных способов быстро поменять модель поведения пациента и отвлечь его от плохих привычек.