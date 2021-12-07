Приложение для безопасности разоблачили в продаже точных геоданных миллионов пользователей

Западное издание о технологиях опубликовало материал о популярном приложении Life360, предназначенном для сохранения безопасности членов семьи. Вместо того чтобы надежно охранять местонахождение своих клиентов, компания торговала ими.

Как пишет источник, программа, помогающая родителям следить за тем, где находятся их дети, продает данные практически любому, кто захочет их купить. Она предлагает такие функции, как история местоположения, любимые маршруты, персонализированные уведомления, SOS-сообщения и многое другое. Сервисом пользуются около 33 миллионов человек.

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Что известно

Оказалось, что геоданные своих пользователей Life360 продают брокерам, в том числе X-Mode, SafeGraph и Cuebiq.

Те в свою очередь предоставляют обработанную информацию другим игрокам отрасли, например компаниям по таргетированной рекламе.

Для всей отрасли эта программа, по утверждению одного из эксработников Life360, является одним из крупнейших источников данных.

За 2020 год ее разработчики заработали на продаже данных 16 миллионов долларов – 20 процентов от всей выручки.

Бывший сотрудник маркетинговой компании Cuebiq рассказал, что информация, продаваемая Life360, активно используется для проведения маркетинговых кампаний. Более того, он заявил, что компания вообще не смогла бы их проводить без постоянного потока данных о местонахождении от Life360.

Бывший инженер X-Mode сказал, что информация, предоставленная им приложением Life360, являлась одним из самых ценных предложений из-за огромного объема и точности данных.

Сотрудники других компаний подтвердили эти показания журналистам издания.

Что говорят в Life360

Основатель и генеральный директор Life360 Крис Халс заявил, что данные являются "важной частью бизнес-модели", поскольку они позволяют компании предлагать пользователям бесплатные услуги. Он также отметил, что компания придерживается политики конфиденциальности и якобы предотвращает идентификацию пользователей по таким данным. То есть сопоставить конкретную информацию с человеком нельзя.

Однако бывшие сотрудники Life360 с этим не согласны: они говорят, что приложение не анонимизирует геоданные должным образом.