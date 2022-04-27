Российский "Аэрофлот" уже предупредил пользователей о том, что удаление приложений приведет к невозможности снова их установить. Можно предположить, что совсем скоро на российских интернет магазинах появятся смартфоны Apple с установленными приложениями "Аэрофлот" за неразумные деньги, как это раньше было с другими удалёнными приложениями.

Не упустите Apple удалила из App Store копию программы российского мобильного банка ВТБ

Почему приложения российских авиакомпаний исчезли из цифровых магазинов

"Аэрофлот", как и ряд других российских авиакомпаний, попал в список санкций США. Программы Сбербанка и других банков также под санкциями и уже удалены из App Store и из магазина приложений для Android – Google Play.

Напомним, что из-за введенных санкций россияне практически никуда не могут улететь, поэтому и приложение в смартфоне им практически ни к чему. На фоне сокрушительных санкций пассажиропоток группы "Аэрофлот", в которую входят лоукостер "Победа", чартерный перевозчик "Россия" и одноименная авиакомпания "Аэрофлот", только за март упал на 20,4%, и это только начало.