Созданием голограмм, к которым можно прикоснуться занимаются в Университете Глазго, Шотландия. Ученые из исследовательской группы гибкой электроники и сенсорных технологий использовали так называемую "аерогаптику" – принцип иллюзии прикосновения, которую обеспечивают струи воздуха. Такая простая идея, возможно, позволит в недалеком будущем пожать руку голограмме.

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Визуализация работы "твердой" голограммы / Фото Wiley Online Library

Подробнее о "твердой" голограмме

Ученые использовали в своей системе стекло и зеркала, чтобы двумерное изображение казалось взвешенным в пространстве без необходимости в дополнительном оборудовании. Это так называемый "призрак Пеппера", известный у иллюзионистов. К этой простой принадлежности была добавлена ​​современная компьютерная техника.

Тактильная обратная связь создается исключительно струями воздуха.

Зеркала расположены в форме пирамиды с одной открытой стороной. Пользователи просовывают руки через открытую сторону и взаимодействуют с созданными компьютером объектами, которые словно зависают в пространстве внутри пирамиды.

Объекты являются графикой, созданной программой под названием Unity Game Engine, которая часто используется для создания трехмерных объектов и миров в видеоиграх.

Немного ниже пирамиды находится датчик, отслеживающий движения рук и пальцев пользователей, и единственное воздушное сопло, которое направляет на них струи воздуха, создавая ощущение прикосновения.

Ученые разработали алгоритм, который позволял устройству реагировать на движения рук соответствующими комбинациями направления и силы струй воздуха.

Вот таким, казалось бы, простым методом голограмма становится ощутимой на ощупь. Это, конечно, пока не полноценное "твердое тело", с которым можно взаимодействовать. Но путь открыт и исследователи продолжат разрабатывать более совершенные методы сделать голограммы "твердыми" и ощутимыми на ощупь.