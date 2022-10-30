КНДР близко: "Повар Путина" Пригожин требует заблокировать YouTube в России
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин направил в генпрокуратуру России заявление с просьбой заблокировать YouTube. Более того, он просит объявить "нежелательной" деятельность Google на территории государства.
Заявление Пригожина появилось в сети. В стиле российской пропаганды "повар" Путина рассказывает, мол, YouTube наполнен фейками.
Кстати Роскомнадзор пытался частично заблокировать телеграм в России
Пригожин доказывает, что эти "фейки" направлены на дискредитацию российских военных, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил.
Пригожин рассказывает об "информационной войне с США"
Главарь "вагнеровцев" считает, что США ведет информационную войну с Россией. Он говорит, что основное оружие – дезинформация и негативные установки, внедряемые с помощью YouTube.
Также россиянину кажеться, что видеосервис проводит "последовательную политику цензуры для российских каналов", поскольку ограничили доступ к аккаунтам Совета Федерации России. Очевидно, что такие ограничения вводятся именно по пропагандистской риторике.
Заявление Пригожина / Фото из российских телеграм-каналов:
Блокировка соцсетей в России
- В марте российский суд признал компанию Meta экстремистской организацией, поэтому запретил принадлежащие ей фейсбук и инстаграм. Граждане государства-агрессора находили "лазейки", как обходить запрет. Затем уже в октябре Meta включили в "экстремистские и террористические организации".
- 29 октября в России начали блокировать телеграм. "Роскомнадзор" внезапно издал распоряжение о блокировке домена, служащего для перехода в телеграм со сторонних сайтов. Однако через час доступ разблокировали.