КНДР близко: "Повар Путина" Пригожин требует заблокировать YouTube в России

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин направил в генпрокуратуру России заявление с просьбой заблокировать YouTube. Более того, он просит объявить "нежелательной" деятельность Google на территории государства.

Заявление Пригожина появилось в сети. В стиле российской пропаганды "повар" Путина рассказывает, мол, YouTube наполнен фейками.

Кстати Роскомнадзор пытался частично заблокировать телеграм в России

Пригожин доказывает, что эти "фейки" направлены на дискредитацию российских военных, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил.

Пригожин рассказывает об "информационной войне с США"

Главарь "вагнеровцев" считает, что США ведет информационную войну с Россией. Он говорит, что основное оружие – дезинформация и негативные установки, внедряемые с помощью YouTube.

Также россиянину кажеться, что видеосервис проводит "последовательную политику цензуры для российских каналов", поскольку ограничили доступ к аккаунтам Совета Федерации России. Очевидно, что такие ограничения вводятся именно по пропагандистской риторике.

Заявление Пригожина / Фото из российских телеграм-каналов:

Блокировка соцсетей в России