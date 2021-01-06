Во время осенней презентации Apple сообщила, что в комплекте с новым iPhone не будет блока зарядки. Сначала другие производители, в том числе и Xiaomi, высмеивали такое решение, но потом решили повторить такой шаг.

Более того, генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что идея отказа от зарядного устройства пришла ему в голову еще в 2015 году, пишет Gizmochina.

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Детали

Лей Цзюнь даже провел большой опрос среди пользователей в китайской социальной сети Weibo, чтобы узнать, как к этому отнесутся поклонники.

Правда, если эти слова правдивы, тогда насмешки Xiaomi над Apple выглядят, по меньшей мере, странно. Ранее над таким шагом смеялись и Samsung и OnePlus. Интересно, что Samsung уже убрала все шуточные посты из соцсетей.

Поэтому можно ожидать, что новая флагманская линейка Samsung тоже будет без зарядного блока в комплекте.

Напомним, Apple объяснила свое решение не добавлять в комплект зарядное устройство заботой об экологии. Мол, у пользователей уже есть такой блок от предыдущих моделей iPhone.

Также многие владельцы смартфонов заряжают девайс в машине или от ПК, поэтому необходимость блока зарядки отпадает.