Придется создавать ленту новостей: Федоров пошутил про масштабный сбой
4 октября 2021 , 23:32Читати новину українською
Источник:телеграм Михаила Федорова
В Facebook, Instagram и WhatsApp вечером 4 октября произошла масштабный сбой. На события отреагировал министр цифровой трансформации Украины.
Федоров пошутил, что скоро придется создавать свою ленту. В частности, в украинском портале "Дия".
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Сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp: Федоров отшутился
Еще часок и придется в "Дие" делать ленту новостей и сториз,
– написал Федоров.
Министр Михаил Федоров имел в виду украинское мобильное приложение и веб-портал "Дия", который разработало Министерство цифровой трансформации Украины в 2020 году.
Кстати, в нем украинцы пока могут сохранять водительское удостоверение, внутренний и заграничный паспорта и оформить различные документы.
Масштабный сбой в известный социальных сетях: что известно
- Вечером 4 октября во известных соцсетях Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой. Не работают веб-версии и мобильные приложения. Соцсети можно открыть с телефона, однако нет обновлений и комментариев.
- Впоследствии пользователи сообщили о проблемах в работе TikTok, а также Netflix, Twitter. Частично "легли" также Google и Steam. В Telegram – перебои.
- Более того, сбой также случился во внутренних инструментах и коммуникационных платформах Facebook. Именно поэтому работники не могут начать работу над восстановлением функционирования соцсети. Кроме того, из-за сбоя они даже не могут зайти в офис, так как их электронные пропуска не пропускает система безопасность.