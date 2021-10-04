Федоров пошутил, что скоро придется создавать свою ленту. В частности, в украинском портале "Дия".

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Еще часок и придется в "Дие" делать ленту новостей и сториз,

– написал Федоров.

Министр Михаил Федоров имел в виду украинское мобильное приложение и веб-портал "Дия", который разработало Министерство цифровой трансформации Украины в 2020 году.

Кстати, в нем украинцы пока могут сохранять водительское удостоверение, внутренний и заграничный паспорта и оформить различные документы.

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