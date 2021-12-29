Вероятно, в линейке будет не менее трех моделей (Oppo Find X5, Oppo Find X5 Pro и Oppo Find X5 Lite). Как показано на рендерах, изогнутая задняя панель вокруг камеры переместилась из Oppo Find X3, причем ее форма на этот раз кажется очень удивительной.

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Недавно MediaTek провела пресс-конференцию, посвященную своей мобильной платформе Dimensity 9000 5G, где было объявлено, что флагманская серия Find X следующего поколения получит однокристальную систему Dimensity 9000 5G.

Каким будет Oppo Find X5

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station заявил, что стандартная версия Oppo Find X5 получит MediaTek Dimensity 9000, а Oppo Find X5 Pro будет оснащен мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Оба смартфона получат обычные телеобъективы без использования перископных модулей. Аналитик также намекнул на существование варианта Oppo Find X5 Ultra, где будет перископическая камера.

Рендер смартфона Oppo Find X5 / Фото OnLeaks

Вероятно, смартфон Oppo Find X5 получит 6,78-дюймовый экран AMOLED с частотой 120 Гц, как минимум две камеры разрешением 50 Мп на задней панели и аккумулятор емкостью 5000 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 или 125 Вт.

Интересный факт! Ранее Стив Геммерстофер первым опубликовал качественные рендеры смартфонов Huawei P50, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra, которые полностью подтвердились.