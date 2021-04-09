Наиболее распространенная космологическая модель делит содержание Вселенной на три основные части. Обыкновенная, или барионная материя, которую мы можем видеть, касаться и взаимодействовать ежедневно, составляет менее 5%. Что собой представляют остальные 95 с лишним процентов – пока загадка.

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Сейчас принято считать, что большая часть – 68% Вселенной – приходится на темную энергию, ответственную за расширение космоса. Остальные 27% – темная материя, которая, похоже, удерживает галактики вместе, но не взаимодействует со светом, поэтому ее крайне сложно обнаружить.

Свежее исследование показало новые интересные данные

Ученые из Университета Копенгагена решили проверить, нельзя ли вообще отказаться от двух "темных" сущностей. По их предположению, если наделить темную материю еще одним необычным свойством, от концепции темной энергии можно было бы отказаться.

Мы мало что знаем о темной материи, кроме того, что это тяжелые и медленные частицы. Но мы спросили себя: что если темная материя обладает каким-то свойством, аналогичным магнетизму? Мы знаем, что обычные частицы при движении создают магнетизм. А магниты притягивают или отталкивают другие магниты. Так, может, то же самое и происходит во Вселенной? Что если постоянное расширение темной материи – результат действия какой-то магнитной силы,

– сказал Стен Харлей Хансен, главный исследователь.

Команда разработала новую модель, которая включает все, что известно о Вселенной, вроде гравитации и скорости расширения, но исключает "космологическую постоянную", которая управляет нарастанием скорости расширения. Вместо нее они добавили частицам темной материи дополнительную силу, которая пропорциональна квадрату ее скорости.

Интересно, что в этой модели Вселенная расширяется точно таким же образом, как в реальности, которую мы наблюдаем. Темной материи с магнетизмом хватило, чтобы ускорить ее расширение.

Впрочем, пока это всего лишь интересная идея, которая требует дальнейших исследований с помощью более подробных моделей.