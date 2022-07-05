Ученые выдвинули новую версию причин Кембрийского взрыва

Кембрийский взрыв стал периодом планетарной перезагрузки, которая дала толчок появлению ряда новых видов многоклеточных организмов. Это событие сопровождалось резким ослаблением магнитного поля Земли и ученые полагают, что причины скрываются в процессах, происходивших глубоко в ядре нашей планеты.

Кембрийский взрыв

Магнитное поле Земли очень важный элемент для комфортной жизни видов на планете. Она надежно защищает жизнь от воздействия космической радиации и других факторов. Приблизительно 550 миллионов лет назад произошел резкий скачок и магнитное поле резко ослабло, впоследствии оно вновь вернуло свою силу.

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Ученые предполагают, что именно в ядре Земли проходили процессы, ставшие причиной Кембрийского взрыва – резкого скачка образования новых форм жизни, не связанных с ранее существующими.

Анализ кристаллов в горной породе Квебека показал, что во время Кембрийского взрыва сила магнитного поля Земли составляла примерно 10% от сегодняшней и не могла должным образом оградить живые организмы от космического и солнечного излучения. Скорее всего, магнитное поле теряло силу из-за быстрого охлаждения ядра.

Впоследствии ядро ​​начало твердеть. Это подвигло движение внешнего ядра и восстановило силу магнитного поля планеты. Как показало исследование, формирование внутреннего ядра произошло именно перед тем, как начался Кембрийский взрыв – резкое увеличение количества живых существ на планете и появление у многих экзоскелетов.

Наблюдения за другими мирами, где исчезли магнитные поля, показывают драматические последствия потери защитной магнитной оболочки. Примером может служить Марс, потерявший свое магнитное поле 4 миллиарда лет назад. Без защиты от солнечного ветра – непрерывного потока протонов и электронов, выливающихся из Солнца, – марсианская атмосфера испарилась в космос, оставив поверхность планеты мертвой и безводной.

Как и почему начало формироваться твердое железное ядро ​​Земли, остается загадкой. Но за полмиллиарда лет оно выросло до размеров Луны, и если бы не оно, наша планета сейчас выглядела бы иным.