Напомним, компании обещали не ждать, пока деньги окончательно поступят на их счета, а перечислить пожертвования сразу после завершения сезона игры. Сколько удалось собрать – дальше.

Ранее Epic Games и Microsoft отдадут всю прибыль нового сезона Fortnite фондам поддержки Украины

Сумма пожертвования

Как сообщает официальная страница игры в Twitter, за две недели собрали 144 миллиона долларов.

Наша глубочайшая благодарность всем, кто присоединился к нам в поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны в Украине. Вместе с сообществом Fortnite и Xbox мы собрали 144 миллиона долларов США для DirectRelief, ЮНИСЕФ, WFP, UNHCR, World Central Kitchen,

– пишут представители компании Epic Games, управляющие страницей.

Фонды, которые получат пожертвования, занимаются улучшением качества жизни путем привлечения жизненно важных лекарственных препаратов и расходных материалов для местных медиков в нуждающихся регионах, заботятся о безопасности и благополучии детей, обеспечивают нуждающихся продовольствием и занимаются вопросами помощи беженцам.