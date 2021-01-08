Ответственная за разработку стандарта Wi-Fi организация Wi-Fi Alliance начала сертификацию первой волны устройств с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6E. Многие из них, вероятно, мы увидим на виртуальной выставке CES 2021. Новинки с поддержкой Wi-Fi 6E принесут с собой самое крупное обновление стандарта Wi-Fi за последнее десятилетие.

Как пишет источник, "будущее обновление Wi-Fi, по сути, похоже на переход с двухполосной дороги на восьмиполосное шоссе". Беспроводные соединения должны стать более быстрыми и надежными. Много новых смартфонов, ноутбуков, телевизоров, маршрутизаторов и другого в этом году будут оснащены модулями Wi-Fi 6E, что означает добавление к традиционным диапазонам 2,4 и 5 ГГц диапазона 6 ГГц, сообщает сайт The Verge.

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Что известно

Диапазон 6 ГГц свободен от лицензирования не во всех странах. Его, например, разрешено использовать в США. Великобритания, Южная Корея, ЕС, Чили и Объединенные Арабские Эмираты готовятся дать зеленый свет новому стандарту. Регуляторы в Бразилии, Канаде, Мексике, Японии и в ряде других стран тоже склонны в будущем дать такое разрешение.

Отдельные устройства с поддержкой Wi-Fi 6E начали появляться с сентября 2020 года. В целом, как уверены аналитики, в 2021 году на рынок будет выпущено около 300 миллионов устройств с поддержкой Wi-Fi 6E.

В смартфонах поддержка Wi-Fi 6E первой появится благодаря SoC Qualcomm Snapdragon 888. На нем скоро выйдет целый пакет флагманских устройств всех ведущих производителей.