Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что в декабре компания пережила "вероятно, самую большую и самую сложную атаку, которую мир когда-либо видел". При этом в совершении атаки подозревают Россию.

Хакерская атака была направлена на работу сетей правительства и частных компаний в США и многих других странах.

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"Когда мы анализировали все, что мы видели в Microsoft, мы спросили себя, сколько инженеров могли работать над этими атаками. И мы пришли к ответу, что это, конечно, более 1 000", – заявил Смит.

Кто виноват

Как говорит американская разведка, к совершению атаки может быть причастна Россия. При этом эксперты говорят, что на выявление всех пораженных систем могут уйти месяцы.

В России эти обвинения отрицают.

Напомним, в конце декабря Microsoft сообщила, что была среди компаний, которые нашли проблемы в своих системах. Хакеры получили доступ к исходному коду. В то же время в Microsoft добавили, что безопасность сервисов и данные пользователей не пострадали.

В Microsoft также сообщили, что в результате хакерской таки пострадали компании в Канаде, Мексике, Бельгии, Испании, Великобритании, Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах.