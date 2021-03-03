Презентували довгоочікуваний флагманський смартфон Meizu 18
Компанія Meizu офіційно представила новий флагманський смартфон Meizu 18. Це найкомпактніший смартфон, що працює на базі топового процесора Snapdragon 888.
Источник:MyDrivers
Екран оснащений 2К діагоналлю на 6,2 дюйма. Ширина девайсу становить 69,2 мм, а товщина – 8,18 мм.
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Характеристики Meizu 18
Як каже виробник, Meizu 18 отримав найдорожчий екран “за всю 18-річну історію існування компанії”. У смартфонах застосовуються дисплеї Samsung Super AMOLED останнього покоління, такі як у Xiaomi Mi 11 та Samsung Galaxy S21 Ultra. Кадрова частота – 120 Гц.
Ємність акумулятора складає 4000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 36 Вт. Обидві моделі лінійки Meizu 18 отримали флеш-пам'ять UFS 3.1 і LPDDR5, а також систему охолодження.
Смартфон Meizu 18 / Фото mydrivers.com
Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп. Головний модуль основної камери Sony IMX682 на 26 Мп. Другий датчик – Samsung S5K3P9SX з роздільною здатністю 16 Мп, а третій модуль – OmniVision OV08A10 роздільною здатністю 8 Мп.
У цій камері застосовується оптична стабілізація – технологія OIS SMA аналогічна тій, що використовується в смартфонах Huawei P40.
Ціна
- Meizu 18 з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті коштує 680 доларів (19 тисяч гривень).
- Версія 8 + 256 ГБ пам'яті оцінена у 725 доларів (20 300 гривень).
- А топова модифікація 12 + 256 ГБ пам'яті коштує 775 доларів (21 700 гривень).
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