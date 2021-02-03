Компания HMD Global представила новый смартфон Nokia 1.4. Это ультрабюджетное устройство, что будет работать под управлением Android 10 (версия Go). Также производитель обещает 3 года обновлений системы безопасности.

Источник: 24 канал

Также стоит отметить большой 6,51-дюймовый безрамочный экран и 2 дня на одном заряде.

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Характеристики Nokia 1.4

Смартфон оснащен двойной основной камерой с модулями на 8 и 2 Мп и вспышкой. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Камера имеет ночной режим, а также умеет делать фото с эффектом боке.

Новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 215. Емкость батареи составляет 4000 мА/ч. Производитель обещает до 2 дней автономности.



Nokia 1.4 рекомендуют приобрести для детей / Пресс-служба Nokia

В компании говорят, что новинка может заинтересовать родителей, они могут приобрести смартфон для детей. Ведь устройство поддерживает функцию родительского контроля, позволяет установить ограничения на загрузку приложений из магазина Google Play.

Сейчас на Nokia 1.4 установлена ​​операционная система Android 10 (версия Go) с улучшенными настройками безопасности. Однако со временем он получит обновление до Android 11 и 12 (версии Go).

Цена

Смартфон Nokia 1.4 появится в продаже в Украине в марте. Модификация 2/32 ГБ оценена в 2 999 гривен.