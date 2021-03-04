Компания Realme презентовала свой новый флагманский смартфон Realme GT. Он построен на базе топовой однокристальной системы Snapdragon 888. Таким образом смартфон станет самым дешевым устройством на базе этого чипа.

Кроме того, Realme GT оснащен самой быстрой оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1. В тестировании производительности на AnTuTu смартфон набрал более 750 000 баллов.

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Характеристики Realme GT

Realme GT получил 6,43-дюймовый экран AMOLED с разрешением FHD + и частотой обновления изображения 120 Гц. Интересно, что основная камера тройная:

главный датчик разрешением 64 Мп (Sony IMX682),

дополнительный на 8 Мп

2-мегапикскельный датчик.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Смартфон Realme GT / Фото ixbt.com

Также в Realme GT использовали новую технологию трехмерного жидкостного охлаждения, которая позволяет эффективно снижать температуру корпуса под нагрузкой и при зарядке. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой 65-ваттной зарядки.

Смартфон работает под управлением новой оболочки Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 11.

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