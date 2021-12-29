Презентация Xiaomi 12: все о новой линейке флагманских смартфонов

Xiaomi провела презентацию в конце года, назначив ее на 28 декабря. Как и ожидалось, показали новую линейку флагманских смартфонов Xiaomi 12.

Если не считать долгожданную оболочку MIUI 13, о которой мы написали в отдельной публикации, то главными анонсами презентации стали флагманские смартфоны Xiaomi 12. Дизайн и некоторые характеристики новинок оказались в сети еще задолго до официальной демонстрации.

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Что показала компания

В серии в этом году три смартфона: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Они похожи внешне, но отличаются характеристиками.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 получил AMOLED-экран диагональю 6,28 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления 120 герц, поддержкой режима HDR10+ и защитным стеклом Gorilla Victus.

Процессор – новейший Snapdragon 8 Gen 1.

Смартфоны Xiaomi 12 / Фото Xiaomi

Фронтальная камера имеет 32 мегапикселя.

Основная камера с тремя модулями: главный 50 мегапикселей, широкоугольный на 13 мегапикселей, телефото.

Аккумулятор емкостью 4500 mAh с поддержкой 67-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной зарядки.



Смартфоны Xiaomi 12 / Фото Xiaomi

Xiaomi 12 Pro

Модель получила больший экран – 6,73 дюйма с разрешением 3200х1440 пикселей, частотой обновления 120 герце поддержкой режима HDR10+.

Это почти безрамочный дисплей Samsung AMOLED последнего поколения E5.

Присутствует другой набор основных фотомодулей: основной Sony IMX707 оптического формата 1/1,28 дюйма на 50 мегапикселей, портретный также на 50 мегапикселей и широкоугольный на 32 мегапикселя. Есть оптическая стабилизация изображения.

Фронтальная камера на 32 мегапикселя.

Аккумулятор немного больше: 4600 mAh с поддержкой 120-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

Полностью зарядить Xiaomi 12 Pro через кабель можно за 18 минут, а от беспроводного зарядника за 42 минуты.

Сканер отпечатков пальцев подэкранный.

Смартфоны Xiaomi 12 Pro / Фото Ice universe

Xiaomi постоянно сравнивает свои новинки с продукцией Apple, указывая на преимущества. В компании считают, что пользоваться Xiaomi 12 Pro удобнее, чем устройством-конкурентом – iPhone 13 Pro Max. У первого диагональ экрана всего на три 0.03 дюйма больше, но при этом Xiaomi 12 Pro имеет 3,5 миллиметра меньшую ширину корпуса и на 33 грамма меньшую массу, чем iPhone 13 Pro Max.



Xiaomi 12 Pro сравнивают с iPhone 13 Pro Max / Фото Xiaomi

Эта модель получила большую систему охлаждения, которая действительно нужна однокристальной платформе от Qualcomm, склонной к перегреву.

В Xiaomi отмечают, что даже если долго играть в требовательные игры, смартфон не перегреется, ведь в нем применяется испарительная камера площадью 2900 миллиметров квадратных.

Производительность Xiaomi 12 Pro в AnTuTu-1070033 балла, на 40 процентов больше, чем у Mi 11 Ultra. Такой смартфон точно не будет иметь проблем в играх.

Кстати, издание Gizmochina сообщает, что модель 12 Pro получила новый датчик приближения и освещенности от компании Goodix. Более того, он подэкранный. Ранее мы писали о том, что пользователи смартфонов годами жалуются на некорректную работу своих датчиков, призванных выключать экран во время разговора по телефону во избежание случайных нажатий. Датчики от Elliptic Labs работали со сбоями и включали экран в неподходящие моменты. Пока неизвестно, стоят ли тоже в двух других смартфонах новые датчики.

Датчик от Goodix также позволяет регулировать яркость и интенсивность цвета, определяя цветовую температуру окружающего света. В случае с фотографией, он сводит к минимуму интерференцию света экрана, а также позволяет проводить точное измерение цветовой температуры и освещенности.

Xiaomi 12X

Эта модель проще двух предыдущих. На самом деле это клон Xiaomi 12, основанный на менее мощной платформе.

В нем установлен экран диагональю 6,28 дюйма, процессор Snapdragon 870, камера с тремя модулями (основной 50 мегапикселей, широкоугольный на 13 мегапикселей и телефото) и аккумулятор на 4500 mAh с 67-ваттной проводной зарядкой. Поддержки беспроводной зарядки нет.



Смартфон Xiaomi 12X / Фото Xiaomi

Интересно, что даже мощная система охлаждения с испарительной камерой площадью 2600 миллиметров квадратных осталась на месте, хотя чип Snapdragon 870 не склонен к такому нагреву, как Snapdragon 8 Gen 1.

Общее

Во всех трех смартфонах используются стереодинамики Harman/Kardon с сертификацией Dolby Atmos, а у двух старших моделей еще и Hi-Res Audio. Среди модулей связи – USB Type-C, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5g и NFC. Все модели, конечно же, используют оболочку MIUI 13 на базе Android 12.

Смартфоны ожидаются в трех вариантах: 8/128 гигабайт, 8/256 гигабайт и 12/256 гигабайтов.

Цены и когда ждать

Предварительный заказ в Китае уже открыт, а продажи начнутся 1 января.

Цены на всю линейку Xiaomi 12 в Китае:

Xiaomi 12 (8/128 гигабайтов) – 3699 юаней.

Xiaomi 12 (8/256 гигабайтов) — 3999 юаней.

Xiaomi 12 (12/256 гигабайтов) – 4399 юаней.

Xiaomi 12 Pro (8/128 гигабайтов) – 4699 юаней.

Xiaomi 12 Pro (8/256 гигабайтов) – 4999 юаней.

Xiaomi 12 Pro (12/256 гигабайтов) – 5399 юаней.

Xiaomi 12X (8/128 гигабайтов) – 3199 юаней.

Xiaomi 12X (8/256 гигабайтов) – 3499 юаней.

Xiaomi 12X (12/256 гигабайтов) – 3799 юаней.



Цены на линейку смартфонов Xiaomi 12 / Скриншот itc.ua из презентации Xiaomi

Кстати, позже ожидается презентация смартфона Xiaomi 12 Ultra. Точная дата неизвестна. До его выхода главным в компании будет Xiaomi 12 Pro.