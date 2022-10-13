Обновление некоторых продуктов Microsoft сегодня особенно актуально. Моноблок Surface Studio вышел целых 4 года назад, что для технологического мира очень большой срок, за который устройство успевает довольно сильно устареть.

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Ноутбук Surface Laptop 5

Ноутбук Surface Laptop 5 оснащен 13,5-дюймовым (2256x1504) или 15-дюймовым (2496x1664) экраном с поддержкой технологии Dolby Vision IQ.

Процессор – Intel 12 поколения (Core i5-1235U или Core i7-1255U со встроенной графикой Iris Xe. Опции для дискретного графического процессора нет.

В комплекте предусмотрен SSD-накопитель от 256 гигабайт до 1 терабайта.

Оперативная память стандарта LPDDR5x поставляется от 8 до 32 гигабайт.

Смотрите презентационный ролик Surface Laptop 5: видео

Компания не меняла экран или дизайн для версии этого года, поэтому она все еще имеет массивную рамку. Единственным новым дополнением к дизайну Microsoft Surface Laptop 5 является новый вариант цвета Sage.

Ноутбук будет оснащен фронтальной веб-камерой с разрешением 720p и поддержкой Windows Hello. Microsoft также предоставила поддержку Thunderbolt 4 и другие порты, включая USB-A, Surface Connect и разъем для наушников.

Продажи начнутся 25 октября по цене от 1000 до 2400 долларов.

Моноблок Surface Studio 2 Plus



Surface Studio 2 Plus / Фото Microsoft

Microsoft четыре года не обновляла свой компьютер Surface Studio. Наконец производитель представил новый Surface Studio 2 Plus. Внешне новинка очень похожа на модель 2018 года, однако внутри моноблок содержит более современную и мощную начинку, хотя чип компания все равно выбрала старый.

Surface Studio 2 Plus получил только одну конфигурацию. В основе системы лежит процессор Intel Core i7-11370H с четырьмя ядрами, восемью потоками, частотой до 4,8 гигагерц. Этот чип относится к 11-му поколению процессоров Core (Tiger Lake) и вышел в январе 2021 года. Почему компания не использовала процессор более новой серии, например, Alder Lake – непонятно.

За графическую подсистему здесь отвечает мобильная GeForce RTX 3060 с 6 гигабайтами памяти.

Surface Studio 2 предлагает 32 гигабайта оперативной памяти стандарта DDR4 и твердотельный накопитель объемом 1 терабайт.



Surface Studio 2 Plus / Фото Microsoft

Главным преимуществом Microsoft Surface Studio 2 Plus является экран. Компьютер получил 28-дюймовый сенсорный дисплей PixelSense с соотношением сторон 3:2 и разрешением 4500х3000 пикселей. Он поддерживает разработку Dolby Vision. С экраном можно взаимодействовать с помощью цифрового пера.



Surface Studio 2 Plus / Фото Microsoft

В оснащение новинки также входят три разъема USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, пара USB Type-A 3.1, 3,5-мм аудиовыход и гигабитный сетевой адаптер. Производитель также заявляет Surface Studio 2 Plus поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, оснащение веб-камерой с поддержкой разрешения 1080p, а также парой микрофонов и динамиков с технологией Dolby Atmos.



Surface Studio 2 Plus / Фото Microsoft

Компания оценила Surface Studio 2 Plus в 4300-4500 долларов в зависимости от комплектации, в которую входит электронное перо Surface Pen, клавиатура и мышь.

Планшет Surface Pro 9

Surface Pro 9 объединяет линейки Surface Pro и Surface Pro X. Новинка выйдет сразу в двух версиях: с процессорами Intel Core 12 поколения (Core i5-1235U или Core i7-1255U) и чипом Microsoft SQ3. Последняя модель будет поставляться с поддержкой 5G, чего не будет у версии с Intel – здесь только Wi-Fi.

Экран обеих моделей – 13-дюймовый PixelSense Flow (2880×1920) с поддержкой частоты обновления 120 герц, соотношением сторон 3:2 и коэффициентом контрастности 1200:1.

Вариант Intel поддерживает Dolby Vision IQ и автоматическое управление цветом.

В наборе есть два порта Thunderbolt 4 и проприетарный порт Surface Connect. Surface Pro 9 5G будет использовать USB-C 3.2, а также у него есть слот nanoSIM.

Автономность – до 19 часов для версии 5G и до 15,5 часов для Intel.

Surface Pro 9 весят около 880 граммов.



Surface Pro 9 / Фото Microsoft

Еще одним преимуществом Surface Pro 9 с SQ3 является нейронный процессор, отвечающий за различные функции искусственного интеллекта, вроде автоматического кадрирования и новой функции, которая удаляет звук во время разговоров по видеосвязи. Эти новые возможности доступны в любой программе Windows – они не привязаны к Teams.



Surface Pro 9 / Фото Microsoft

Модель Intel можно будет купить с ОЗУ LPDDR5 от 8 до 32 гигабайт и накопителем от гигабайтов ГБ до 1 терабайта. Версия SQ3 предлагает до 16 гигабайтов ОЗУ LPDDR4x.

На выбор несколько цветов, включая новые.

Surface Pro 9 / Фото Microsoft

Microsoft планирует начать поставки Surface Pro 9 25 октября по цене от 999,99 доллара за модель Intel и 1299,99 доллара за версию SQ3.

Смотрите презентационный ролик Surface Pro 9: видео

Звуковая станция Audio Dock

Слухи о колонке от Microsoft оказались правдой. Компания Microsoft представила Audio Dock, которая, как следует из названия, совмещает в себе динамик и концентратор для ноутбука.

Дизайн сосредоточен на относительно мощном всенаправленном громкоговорителе (в комплекте с двумя микрофонами, 15-ваттным низкочастотным динамиком и 5-ваттными высокочастотными динамиками), но также содержит 60-ваттное соединение USB-C для зарядки ноутбука, два обычных порта USB-C, разъем HDMI 2.0 и одинокий USB-A. На практике это означает, что можно подключить два монитора, оставляя место для внешнего накопителя или мыши.



Audio Dock / Фото Microsoft

Компания в значительной степени опирается на пользу Audio Dock для встреч. На корпусе расположены большие кнопки для переключения микрофона и запуска Teams. Аппаратное обеспечение также поддерживает Mac и сервисы для вызовов, такие как Google Meet и Zoom.



Audio Dock / Фото Microsoft

Microsoft не уточнила сроки начала продаж Audio Dock.