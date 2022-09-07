Презентация iPhone 14: что нового покажет Apple

Уже через несколько часов стартует осенняя презентация Apple Far Out. Компания покажет новые iPhone 14 устройства с обновленным железом и функциями. Но одними айфонами не обойдется. Рассказываем, чего следует ожидать от мероприятия и где вообще можно просмотреть презентацию.

Как сообщает 24 канал, на осенней презентации Apple покажет новые флагманские смартфоны iPhone 14. Сейчас о них известно не так много, поэтому у компании есть шанс удивить публику как дизайном, так и функциями. Кроме смартфонов, также ожидается несколько других гаджетов.

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Новые iPhone 14

Уже совсем скоро фанаты компании ощутят, как их iPhone 13 превратятся в тыквы, ведь появятся новые "лучшие" во всем смартфоны Apple. Следует ожидать анонс четырех гаджетов:

iPhone 14 с размером экрана 6,1-дюйма,

с размером экрана 6,1-дюйма, iPhone 14 Max с размером экрана 6,7-дюйма,

с размером экрана 6,7-дюйма, iPhone 14 Pro с размером экрана 6,1-дюйма,

с размером экрана 6,1-дюйма, iPhone 14 Pro Max с размером экрана 6,7-дюйма,

Ожидается, что модели iPhone 14 Pro будут иметь "дырчатый" дизайн, предусматривающий отказ от выреза для увеличения площади дисплея. Фронтальная камера будет расположена в небольшом вырезе, а аппаратное обеспечение Face ID – во втором вырезе в форме таблетки.

Другие возможные особенности включают титановую рамку для моделей Pro, улучшение камеры, более быстрый чип A16, функцию Always on display (только для модели Pro) и более быстрый модем 5G.

Apple Watch

Вероятно, на презентации Apple также покажет обновление своих умных часов. Ожидается анонс двух гаджетов:

Apple Watch Series 8 ,

, Apple Watch Pro,

Apple Watch Series 8 может получить новые медицинские функции, включающие:

измерение температуры,

обнаружение апноэ во сне,

мониторинг уровня глюкозы в крови,

измерение АД.

Series 8 может также получить функцию обнаружения автомобильных аварий. Кроме того, ожидается появление крепкой модели Apple Watch Pro, которая будет лучше выдерживать экстремальные условия эксплуатации. Вероятно, Apple обновит Apple Watch SE.

Новые AirPods

Известно, что Apple работает над новой версией AirPods Pro с более компактным дизайном и новым беспроводным чипом. Говорят, что дизайн избавится от короткого штекера, который торчит снизу, что приведет к более округлой форме, более близкой по дизайну к конкурирующим беспроводным наушникам от Google и Samsung. До сих пор неизвестно, собирается ли Apple показать новые наушники уже сегодня, придержит ли их для презентации в октябре.

Новая iOS 16

Apple никогда не ограничивалась новыми смартфонами даже на отдельной для них презентации. Следовательно, мы точно увидим новую операционную систему iOS 16, которая находится в режиме бета-тестирования (уже известно, что компания вернет старый индикатор заряда батареи, показывающий проценты).

Так уж повелось, что iOS самостоятельно по презентациям не ходит, так что стоит ожидать и обновлений других программных продуктов компании.

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Где смотреть презентацию Apple

Просмотреть мероприятие прямо со своего компьютера или телевизора можно из нескольких официальных источников.

Прямая трансляция от Apple на YouTube: смотрите видео

Владельцы Apple TV могут просмотреть событие на устройствах или в приложении.

Кстати, за актуальной текстовой трансляцией можно будет следить на Техно 24, ссылки ищите в начале этой новости.