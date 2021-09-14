iPhone 13 уже близко: Где смотреть презентацию Apple онлайн

Компания Apple представит свои продукты на трех крупных презентациях, которые пройдут в сентябре, октябре и ноябре. Во вторник, 14 сентября, Apple покажет новые смартфоны iPhone 13, наушники AirPods 3 и новую версию умных часов Apple Watch Series 7.

Мероприятие Apple на котором покажут новые устройства компании, будут демонстрировать в записи из-за антиковидных ограничений. Редакция Техно 24 будет вести текстовую трансляцию мероприятия со скриншотами и важнейшими моментами.

Интересно Ваш iPhone можно ускорить, если изменить регион в настройках: какую страну выбрать

Где смотреть презентацию Apple онлайн

Сама компания Apple, как и всегда, будет транслировать презентацию iPhone 13 на трех площадках:

На официальном сайте;

В приложении TV;

На приставке Apple TV.

Презентация Apple 2021: смотрите онлайн

Что покажет Apple на презентации

Пользователи ожидают три главных продукта от Apple, которые должны показать во вторник вечером.

iPhone 13;

Apple Watch Series 7;

и AirPods 3.

Кроме этого могут показать и другие устройства, однако вероятность того, что покажут что-то кроме вышеперечисленных устройств именно во вторник, не велика.