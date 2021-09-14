Мероприятие Apple на котором покажут новые устройства компании, будут демонстрировать в записи из-за антиковидных ограничений. Редакция Техно 24 будет вести текстовую трансляцию мероприятия со скриншотами и важнейшими моментами.
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Где смотреть презентацию Apple онлайн
Сама компания Apple, как и всегда, будет транслировать презентацию iPhone 13 на трех площадках:
- На официальном сайте;
- В приложении TV;
- На приставке Apple TV.
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Что покажет Apple на презентации
Пользователи ожидают три главных продукта от Apple, которые должны показать во вторник вечером.
- iPhone 13;
- Apple Watch Series 7;
- и AirPods 3.
Кроме этого могут показать и другие устройства, однако вероятность того, что покажут что-то кроме вышеперечисленных устройств именно во вторник, не велика.