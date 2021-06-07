Презентация iPadOS 15: улучшенные виджеты и многозадачность

На Worldwide Developers Conference компания Apple представила обновление системы iPadOS, вместе с которой у планшетов появились новые возможности. Подробнее читайте на Техно 24.
Компания Apple представила возможности новой версии iPadOS. В ней переделали виджеты и добавили некоторые другие полезные функции. Это одно из самых глобальных обновлений для домашнего экрана iPad.
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Обновление iPadOS 15 / Скриншот с онлайн-трансляции Apple
Обновления для iPadOS
- App Library (работает как на iOS) – собраны все установленные приложения.
- Заметки обновлены – в них можно вписывать теги для большего удобства в использовании и поиска.
- Виджеты можно размещать на домашнем экране рядом со значками приложений.
- С помощью Swift Playgrounds можно создавать приложения для iOS, используя iPad или iPhone.
- Режим многозадачности SplitView – переключение между приложениями плавное и удобнее. Активное приложение можно подвинуть к краю, чтобы открыть другую программу. Приложения, открытые в SplitView, вызываются свайпом снизу вверх.
- С помощью Apple Pencil можно будет создавать "быстрые заметки" (вместо бумажного блокнота), которые будут храниться в одном месте.
- Вместе с iPadOS 15 на iPad появится переводчик, встроенный в операционную систему. Он сможет переводить текст даже на фотографиях.