Компания Apple представила возможности новой версии iPadOS. В ней переделали виджеты и добавили некоторые другие полезные функции. Это одно из самых глобальных обновлений для домашнего экрана iPad.

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Обновление iPadOS 15 / Скриншот с онлайн-трансляции Apple

Обновления для iPadOS