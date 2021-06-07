Компания Apple представила возможности новой версии iPadOS. В ней переделали виджеты и добавили некоторые другие полезные функции. Это одно из самых глобальных обновлений для домашнего экрана iPad.

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Обновление iPadOS 15 / Скриншот с онлайн-трансляции Apple

Обновления для iPadOS

  • App Library (работает как на iOS) – собраны все установленные приложения.
  • Заметки обновлены – в них можно вписывать теги для большего удобства в использовании и поиска.
  • Виджеты можно размещать на домашнем экране рядом со значками приложений.
  • С помощью Swift Playgrounds можно создавать приложения для iOS, используя iPad или iPhone.
  • Режим многозадачности SplitView – переключение между приложениями плавное и удобнее. Активное приложение можно подвинуть к краю, чтобы открыть другую программу. Приложения, открытые в SplitView, вызываются свайпом снизу вверх.
  • С помощью Apple Pencil можно будет создавать "быстрые заметки" (вместо бумажного блокнота), которые будут храниться в одном месте.
  • Вместе с iPadOS 15 на iPad появится переводчик, встроенный в операционную систему. Он сможет переводить текст даже на фотографиях.