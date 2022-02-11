В Техасе, США, тогда был вечер 10 февраля 2022 года. Илон Маск, находясь на территории Звездной Базы (Starbase), рассказал гостям и зрителям о прогрессе в разработке Starship, о планах компании на будущее, об успехах с двигателями Raptor и лунным "лендером", а также поделился новым анимированным видео.

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Что рассказал Илон Маск на презентации

Мероприятие длилось немного меньше полутора часов. Один из самых главных вопросов заключался в том, когда же наконец состоится первый орбитальный полет космического корабля Starship. Дело в том, что дата этого события постоянно "сдвигалась вправо". Главная причина этого была не в готовности корабля, а в разрешении от Федерального управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) – Управление не предоставляло разрешение.

Это важно! Маск ответил, что ожидает предоставления разрешения на полет с территории Бока-Чика в марте 2022 года. Если FAA его не предоставит, то SpaceX перенесет испытания системы Starship на другую сторону Мексиканского залива – на мыс Канаверал, Флорида. Это задержит запуск минимум на полгода, так как нужно будет обустроить инфраструктуру в новом месте.

Презентация Илона Маска: смотрите видео

Новое о наземных стартовых комплексах для Starship

Сейчас идет работа над сооружением стартового комплекса на территории Starbase, Техас. Параллельно аналогичный комплекс будет сооружен на мысе Канаверал, Флорида, в независимости от того, согласует FAA запуск с Бока-Чика, или нет.

Во Флориде для запусков Starship переоборудуют стартовую площадку №39-А – раньше с нее происходили запуски по программе Apollo и Space Shuttle. Поэтому можно считать, что это самая легендарная стартовая площадка США.

Что с морскими платформами "Фобос" и "Деймос"

Ранее Маск приобрел две бывшие морские нефтяные платформы, которые получили названия в честь двух спутников Марса – Фобоса и Деймоса. Их планировали использовать как плавучие космодромы для Starship. "Деймос" должен был быть введен в эксплуатацию в 2022 году.

Вероятно, пока SpaceX не начали работать над переоборудованием платформ. Поэтому не следует ожидать, что в 2022 году хотя бы одна из них будет готова к запускам и посадкам Starship. Хотя и существует небольшая вероятность, что тот же "Деймос" сможет "выйти в море" в конце этого года. Сейчас, сказал Илон Маск, у компании в приоритете первый орбитальный полет Starship.

Это интересно! На конференции также была показана новая визуализация полета "Старшипа".

Визуализация полета Starship: смотрите видео

Как дела у двигателя Raptor V2

Глава компании SpaceX дал задание специалистам, чтобы те "избавились от всего, чего можно" в жидкотопливном ракетном двигателе Raptor. Как результат – они создали практически новый двигатель Raptor V2.

Тяга возросла до 230 тонн-силы (у обычного "Раптора" 185 тонн-силы). Маск уверен, что ее можно увеличить до 250 тонн-силы.

Размеры Raptor V2 уменьшились.

Цена Raptor V2 снизилась в два раза по сравнению с Raptor V1.

Но существует и проблема – в обновленном двигателе плавится камера сгорания. Однако в компании работают над этой проблемой, и на последних стендовых испытаниях два двигателя Raptor V2 проработали больше 700 секунд без проблем. Маск ожидает, что производство обновленных двигателей вырастет до показателя "один двигатель за один день".

Обратите внимание! На первой ступени системы Starship-Super Heavy будет использоваться 33 двигателя Raptor. На самом "Старшипе" будет установлено 9 двигателей: 6 вакуумных версий "Раптора" и 3 обычных.



Сравнение Raptor V1 и Raptor V2 / Фото The Alpha Centauri

Полет Starship к Луне

В первую очередь следует отметить, что одним из первых полетов Starship должен стать облет Луны в рамках миссии Dear Moon. На космическом корабле должны отправиться в путешествие 8 "творческих людей", которых отобрал миллиардер Юсаку Маедзава.

Работа же над лунным "лендером" в рамках программы "Артемида" идет успешно. "Лунная" вариация Starship должна будет совершать полеты с космической станции Lunar Gateway на поверхность нашего спутника. Ранее в работе была задержка из-за деятельности космической компании Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу. Однако со временем все наладилось, и работа продолжилась. Ждем первую посадку "Старшипа" на Луну.

Это важно! Маск отметил, что Starship все же будет иметь своеобразную систему аварийного спасения (САП): корабль будет способен в случае внештатной ситуации отсоединиться от первой ступени и, включив собственные двигатели, отдалиться от опасности. Такая возможность будет, даже если система Starship-Super Heavy еще будет находиться на стартовом столе.



Объединенные Starship и Super Heavy / Фото Twitter Илона Маска

В завершение

Руководитель проекта Alpha Centauri Павел Поцелуев отметил, что на этой презентации отсутствовали характерные для Маска ранее обещания с точными сроками.

Маск явно хорошо подготовился к этой презентации. Он выглядел увереннее, чем во время предыдущих мероприятий, не терялся и не запинался. А еще (что важнее) был очень аккуратен в оценках и обещаниях. В этот раз мы обошлись без точных сроков, без "миллиона людей на Марсе", без нереалистичных цифр и невыполнимых планов,

– пишет Павел.

Также глава SpaceX говорил и "о старом". Например, о том, почему мы вообще должны лететь на Марс:

Рано или поздно человечество итак покинуло бы Землю, потому что со временем Солнце будет расширяться и поглотит нашу планету (это произойдет примерно через 6 – 7 миллиардов лет).

Сама природа человеческой цивилизации, говорит Илон, жажда познания ведет нас дальше, за пределы земной атмосферы.

Также глава SpaceX напомнил, что если запускать Starship трижды в сутки, то за один год на орбиту можно будет вывести около 100 миллионов тонн полезного груза. Очевидно, что это значительно больше, чем человечество вывело в космос за всю свою историю. Для организации колонии на Марсе туда нужно будет доставить хотя бы миллион тонн.

Еще Илон Маск рассказал, что они пытаются сделать термозащитные плитки для Starship максимально дешевыми и простыми в установке на корабль. Нужно достичь минимального возможного запаса прочности для обеспечения многократности.