Презентация iPhone 14: где смотреть осеннее шоу Apple
Новые iPhone 14 уже совсем близко. Осенняя презентация Apple вот-вот начнется, поэтому мы решили напомнить, где ее можно просмотреть в режиме онлайн.
Как сообщает 24 канал , стартует презентация Apple в среду, 7 сентября, в 20:00 по киевскому времени. В этот раз презентация смартфонов в Купертино впервые через несколько лет пройдет в оффлайн режиме.
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Где смотреть прямую трансляцию презентации Apple
Просмотреть мероприятие прямо со своего компьютера или телевизора можно из нескольких официальных источников.
Прямая трансляция от Apple на YouTube: смотрите видео
Владельцы Apple TV могут просмотреть событие на устройствах или в приложении.
Кстати, за актуальной текстовой трансляцией можно будет следить на Техно 24.
Что покажут на презентации
Нас ждет четыре модели новых iPhone:
- 6,1-дюймовый iPhone 14,
- 6,7-дюймовый iPhone 14 Max,
- 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro,
- 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.
Также, вероятно, покажут такие гаджеты:
- Apple Watch Series 8,
- Apple Watch Pro,
- и обновленную iOS 16.