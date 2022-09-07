Презентация iPhone 14: где смотреть осеннее шоу Apple

Новые iPhone 14 уже совсем близко. Осенняя презентация Apple вот-вот начнется, поэтому мы решили напомнить, где ее можно просмотреть в режиме онлайн.

Как сообщает 24 канал , стартует презентация Apple в среду, 7 сентября, в 20:00 по киевскому времени. В этот раз презентация смартфонов в Купертино впервые через несколько лет пройдет в оффлайн режиме.

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Где смотреть прямую трансляцию презентации Apple

Просмотреть мероприятие прямо со своего компьютера или телевизора можно из нескольких официальных источников.

Прямая трансляция от Apple на YouTube: смотрите видео

Владельцы Apple TV могут просмотреть событие на устройствах или в приложении.

Кстати, за актуальной текстовой трансляцией можно будет следить на Техно 24.

Что покажут на презентации

Нас ждет четыре модели новых iPhone:

6,1-дюймовый iPhone 14,

6,7-дюймовый iPhone 14 Max,

6,1-дюймовый iPhone 14 Pro,

6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

Также, вероятно, покажут такие гаджеты:

Apple Watch Series 8,

Apple Watch Pro,

и обновленную iOS 16.