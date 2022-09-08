Главная презентация Apple завершилась: коротко обо всем, что показали

Apple провела традиционную осеннюю презентацию своих продуктов. Компания ожидаемо показала iPhone 14, часы Watch 8 и наушники AirPods Pro 2, но и приберегла несколько сюрпризов. Кратко рассказываем обо всех новинках 2022 года.

Открывал событие, прошедшее в формате заранее записанного видео, генеральный директор компании Тим Кук. 24 канал собрал основное с презентации.

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iPhone 14

В этом году компания показала сразу четыре модели iPhone:

Базовая модель iPhone 14 и iPhone 14 Plus с несколько увеличенным экраном. Обе модели потеряли слот для SIM и теперь имеют только улучшенную версию eSIM. Каких-либо других заметных отличий от предыдущего поколения нет. В основном компания сосредоточилась на программных отличиях , добавив несколько новых функций – Crash Detection (обнаружение аварий и передачу оповещения экстренным службам), соединение со спутником для передачи сигнала SOS (отправить SMS или воспользоваться спутниковым интернетом не удастся), мелкие обновления программ. Оба смартфона сохранили фирменную "челку".

и теперь имеют только улучшенную версию eSIM. Каких-либо других заметных отличий от предыдущего поколения нет. В основном , добавив несколько новых функций – (обнаружение аварий и передачу оповещения экстренным службам), для передачи сигнала SOS (отправить SMS или воспользоваться спутниковым интернетом не удастся), мелкие обновления программ. Оба смартфона сохранили фирменную "челку". iPhone 14 Pro и iPhone Pro Max получили больше новшеств. Здесь, например, новая камера на 48 мегапикселей и традиционные обещания невероятных результатов ее работы, в том числе в темноте. "Челка", которая многие годы была причиной жалоб, заменена продолговатым вырезом , который обыграли не только физически, но и программно, адаптировав интерфейс. Теперь пространство вокруг него растягивается для демонстрации уведомленийиндикаторов и подсказок. Также "завезли" новый процессор Bionic A16 на основе 4-нм технологии. Конечно же, есть все функции и особенности двух предыдущих смартфонов.

и традиционные обещания невероятных результатов ее работы, в том числе в темноте. "Челка", которая многие годы была причиной жалоб, заменена , который обыграли не только физически, но и программно, адаптировав интерфейс. Теперь пространство вокруг него растягивается для демонстрации уведомленийиндикаторов и подсказок. Также "завезли" на основе 4-нм технологии. Конечно же, есть все функции и особенности двух предыдущих смартфонов. Модели mini в этом году нет – она провалилась в продажах в прошлом году и компания решила больше не рисковать.

Apple Watch 8

Здесь купертиновцам было чем удивить. Сначала компания показала ожидаемые Apple Watch 8 и Watch SE, а затем вдруг представила третью модель – Apple Watch Ultra.

Первые два не изменились в плане дизайна по отношению к предыдущему поколению. Самое заметное новшество – датчик температуры , который может найти много применений, в частности, отслеживание динамики ее изменения в виде графиков. Информация считывается каждые 5 секунд и фиксирует изменения точностью 0,1 градуса. Как и в iPhone 14, присутствует функция Crash Detection, которая с помощью улучшенного гироскопа и нового более быстрого акселерометра определяет факт аварии и сообщает в экстренные службы.

, который может найти много применений, в частности, отслеживание динамики ее изменения в виде графиков. Информация считывается каждые 5 секунд и фиксирует изменения точностью 0,1 градуса. Как и в iPhone 14, присутствует функция Crash Detection, которая с помощью улучшенного гироскопа и нового более быстрого акселерометра определяет факт аварии и сообщает в экстренные службы. Однако наиболее интересным, конечно, является Apple Watch Ultra – премиальная модель с увеличенным экраном, повышенной надежностью и автономностью. Она позиционируется как часы для занятий спортом, особенно для дальних походов на природу, плавание, занятия спортом. 49-миллиметровый корпус выполнен из титана, а плоское сапфировое стекло и специальная рамка защищают экран от повреждений при ушибах. Ему не страшны низкие и высокие температуры. Часы имеют дополнительную программируемую кнопку, на которую можно установить желаемую функцию. Watch Ultra также щедро "набили" разнообразными функциями для спортсменов. В комплекте три особых ремешка.

AirPods Pro 2

Наушники, пожалуй, самые бедные на обновление в этом году. Их оснастили новым чипом H2, который улучшил прослушивание музыки с эффектом Spatial Audio и режим Active Noise Cancellation (подавление шума), который теперь, по уверениям производителя, работает вдвое лучше. Режим Adaptive Transparency подстраивает громкость музыки под окружающую обстановку. Он анализирует пространство вокруг 48 тысяч раз в секунду. Также теперь в комплект к наушникам положат насадки XS-размера.

Обновили также и кейс – он поддерживает зарядку от Apple Watch, Lightning и MagSafe, а также у него появились динамики поиска через приложение Find My и отверстие для крепления ремешком.